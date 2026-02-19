Перед выходными в Украине станет холоднее

В пятницу, 20 февраля, в Украине станет холоднее. Ночью температура упадет до -5°...-11°, а днем ожидается небольшой "минус". До "плюсов" воздух прогреется на юге и юго-востоке, а также в Закарпатской области. В центре и на востоке будет снег, мокрый снег и дождь - в зависимости от температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -12°, днем -2°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -8°, днем -1°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -2°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -13°, днем -2°.
- В Тернополе 20 февраля ночью будет -10°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -1°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +5°, пасмурно, дожь и мокрый снег.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -1°.
- В Виннице завтра будет -9°...-2°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу ночью будет -13°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-3°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра ночью -9°, днем -2°, пасмурно, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -8°...-2°, снег.
- В Одессе 20 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем -6°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -3°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -7°, днем 0°, мокрый снег и дождь.
- В Днепре температура ночью будет -4°, днем +4°, пасмурно, снег.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, 1°...+11°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -5°, днем +4°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -6°, днем +2°.
20 февраля - праздник, приметы
20 февраля - святого преподобного Льва, епископа Катанского. По приметам, если в этот день идет снег, то зима будет затяжной.