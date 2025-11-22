В Европейском парламенте заявили, что план США по прекращению войны РФ в Украине совершенно неприемлем, поскольку "вознаградит" Россию.

В Европе не скрывают разочарования и критикуют мирный план США относительно российско-украинской войны.

Депутат Европарламента и председатель Комитета по безопасности и обороне (SEDE) Мари-Аньес Штрак-Циммерман в эфире радио Deutschlandfunk заявила, что это не мирный план, а диктат, который не содержит никаких гарантий мира для Украины. По словам Циммерман, документ совершенно неприемлем, поскольку ставит под угрозу безопасность других стран Европы.

Так называемый мирный план США был бы безумным диктаторским миром, который разрушил бы НАТО, диктовал бы ей, кто должен быть членом (Организации Североатлантического договора - ред.), а кто нет, и который вознаградил бы исключительно военного преступника - Россию".

Также Циммерман обратилась к правительству Германии с просьбой "занять определённую позицию". Председатель SEDE, в своем обращении к канцлеру Фридриху Мерцу, потребовала обеспечить Украину поддержкой для защиты от атак РФ, упомянув о необходимости поставок Киеву ракет Taurus.

В Европе волна возмущения из-за "мирного плана" США по Украине

Власти Евросоюза заявили команде президента США Дональда Трампа, что ее новый мирный план по Украине из 28 пунктов обречен на провал без поддержки как Киева и европейских правительств.

Многие дипломаты и официальные лица Европейского Союза опасаются того, что мирный план США воспрепятствует завершению работы над соглашением о репарационном кредите для Украины.

При этом сообщается, что США пригрозили Украине прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия, чтобы заставить ее согласиться на мирный план, разработанный при участии россиян.

