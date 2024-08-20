Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который недавно встречался в РФ Владимиром Путиным, в ближайшие дни посетит Украину. Это будет его первый визит в Украину после начала российской агрессии. И дата - 23 августа - выбрана неслучайно. Это - символично: Моди приезжает накануне Дня независимости, в День государственного флага Украины. Это о многом, о чем говорит.

Так, недавно в Украине осудили визит Моди в Москву в июле. Ведь объятия с Путиным происходили тогда, когда на Украину продолжалась серьезная российская атака с воздуха. В частности, пострадал Киев - российская ракета разрушила детскую больницу, ракетный обстрел привел ко многим жертвам в разных городах страны. Однако в политических кругах озвучивалась версия, что, когда премьер-министр Индии встречался с Путиным, то просто еще не знал о российских обстрелах, в том числе "Охматдета". Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский во время теперешнего визита Нарендры Моди, сможет (и это было бы не плохо) прямо сказать: что его эмоциональная реакция и "большое разочарование" относительно июльского посещения Москвы, вполне понятна для президента воюющей страны, поскольку она показывает боль всех украинцев.

Ведь Зеленский не критиковал само по себе общение Индии с Россией, а критиковал именно эмоциональные объятия Моди с Путиным во время, когда в Украине страдают и гибнут люди, в частности, дети. Видео дня

Думаю, что Зеленский найдет, как донести до премьера Индии, что эта критика в нынешней ситуации является именно эмоциональной, а не политической. Скорее всего, индусы все это осознают (однако о таких вещах лучше говорить прямо и в узком кругу). Это доказывает сам факт визита Моди в Киев.

Кроме того, стоит отметить несколько важных моментов.

Во-первых, речь идет о фактически первом визите к нам этого глобального игрока. Ведь Индия - по масштабу и по влиянию - именно мировой игрок, который всегда имеет свою позицию. Когда говорят о мире, в котором доминируют полюса между Вашингтоном и Пекином, то Индия - одна из стран, которая на это никогда не согласится. Все же, это - самая большая в мире демократия. Может, и неидеальная с нашей точки зрения. Но для нас взаимодействие с этой демократией очень важно. Индусы достаточно активны на международных площадках. К примеру, Индия является членом БРИКС, где вполне может проецировать свое влияние.

Во-вторых, важен контакт непосредственно с Моди. В индийской системе власти премьер-министр - очень важная фигура, он определяет внешнюю политику страны, им принимаются ключевые решения. Уезжая в Украину, Моди показывает, что готов разговаривать со всеми ключевыми игроками, он не ориентируется исключительно на одну сторону. А Индия достаточно большая и сильная, чтобы иметь свой голос и понимание вещей. Это страна, которая, хоть и очень сложно, пытается дойти до высшей лиги мировой политики. И этот визит в Украину - часть того, чтобы показать всем - и на западе, и не на западе - что Индия готова общаться со всеми. Это, однако, не означает, что индусы в один миг станут проукраинскими, но это значит, что с ними можно разговаривать вменяемо.

Поэтому контакт с Индией является для нас важным и в тактическом, и в стратегическом смысле.

Можно ли говорить о вероятности скорого изменения отношения к Украине? Индийские друзья меня простят, когда я скажу, что Индия напоминает большого слона. А большой слон всегда поворачивается медленно. Поэтому каких-то быстрых изменений в позиции Индии, в ее риторике, ожидать не стоит. Но Украине важно напоминать, что через Индию пытались обходить санкции, которые применены к России. И делать все возможное для изменения позиции, к примеру, по закупкам у России значительной части нефти со скидкой, которую потом Индия продает как дизель и бензин... От того, как индусы будут на это реагировать, тоже многое зависит.

Будет ли Индия давить на Россию? Вряд ли. Однако для нас важно сейчас, будет ли Индия постепенно менять свою позицию, переориентируясь в сторону от России. Наконец, чтобы в этой постколониальной стране лучше поняли, что наша война, среди других измерений, имеет измерение распада империи, окончательного разрушения российской колониальной системы.

Чего хотелось бы ожидать от этого визита? Установления прочных политических связей, более активного участия Индии на международных площадках в нашу пользу, постепенного изменения риторики, отказа от российского льготного импорта и ориентации на мир. А также инвестиций индийских бизнесменов в Украину еще до конца активной фазы войны, чтобы они занимали свое место в поддержке нашей устойчивости, а в перспективе, возможно, в процессе восстановления.

Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины