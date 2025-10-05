Политическая сила претендует на такие ведомства, как МВД, Минобороны и Минтранспорта.

Глава чешской ультраправой антиукраинской партии SPD Томио Окамура хочет, чтобы его политическая сила участвовала в новом правительстве вместе с партией ANO, которая победила на парламентских выборах. Об этом он заявил в выпуске Partia на CNN Prima News, пишут České noviny.

По словам Окамуры, SPD заинтересована, например, в министерствах внутренних дел, обороны или транспорта в правительстве.

"Мы всегда выделяли для себя тему безопасности, поэтому нас интересует Министерство внутренних дел. Мы, конечно, обеспокоены безудержными поставками оружия за рубежом, которые демонстрирует правительство Фиалы, поэтому мы хотели бы знать, что происходит в оборонной сфере. Наши избиратели очень расстроены тем, что строится недостаточно автомагистралей и что поезда переполнены, поэтому Министерство транспорта, безусловно, является очень практичным и важным", - сказал он.

SPD будет иметь десять депутатов в новом парламенте вместо нынешних 20, еще пять мест получат политики из списка SPD, которые не являются ее членами.

Председатель еще одной чешской пророссийской партии "Автомобилисты за себя" Ото Клемпирж тоже выразил желание, чтобы его политическая сила попала в правительство.

Выборы в Чехии

Как сообщал ранее УНИАН, 4 октября на выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами - движение ANO, возглавляемое Андреем Бабишем. Эта политсила, набрав 34,66% голосов, значительно опередила правящую центристско-правую коалицию Spolu ("Вместе") во главе с премьер-министром Петром Фиалой (23,27%). В парламент также проходят STAN (около 11%), Пиратская партия (8,7%) и ультраправая SPD Томио Окамуры (чуть менее 8%).

После победы на выборах Бабиш сделал первое заявление об Украине. Он, в частности, сказал, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, пока не закончилась война. Общаясь с журналистами, он также прокомментировал чешскую инициативу по поставкам Украине снарядов. Бабиш считает, что "никто не должен зарабатывать на войне", поэтому поставки боеприпасов должны быть прозрачными и ими должно заниматься НАТО.

