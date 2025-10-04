Ранее Бабиш заявлял, что хочет сформировать однопартийное правительство и обещал свернуть помощь Украине.

В Чехии председатель пророссийской партии ANO, которая победила на парламентских выборах, Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

"Сначала мы должны закончить войну, и мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к Евросоюзу", - высказал он свое мнение.

Общаясь с журналистами, он также прокомментировал чешскую инициативу по поставкам Украине снарядов. Бабиш считает, что "никто не должен зарабатывать на войне", поэтому поставки боеприпасов должны быть прозрачными и ими должно заниматься НАТО.

Парламентские выборы в Чехии

4 октября в Чехии прошли парламентские выборы. После подсчета почти 100% бюллетеней партия экс-премьера Андрея Бабиша набирает 34,66% голосов, тогда как правящий блок Spolu премьера Петра Фиалы получил 23,27%.

Однако для получения большинства ANO необходимо набрать 101 мандат, а по текущим результатам партия получает лишь около 80 мест, поэтому ей придется формировать коалицию.

В парламент также проходят STAN (около 11%), Пиратская партия (8,7%) и ультраправая SPD Томио Окамуры (чуть менее 8%). Явка составила 68%.

