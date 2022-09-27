Настоящая цель проекта, как свидетельствует доклад спецслужбы, заключалась не в "диверсификации" поставок газа в Болгарию, а исключительно в том, чтобы принести пользу РФ.

Прежние власти Болгарии вопреки законодательству одобрили строительство российского газопровода "Балканский поток", хотя спецслужбы предупреждали, что он не отвечает экономическим интересам Софии и направлен лишь на то, чтобы уменьшить зависимость РФ от транзита газа через Украину.

Как говорится в расследовании независимого болгарского издания Bird.bg в 2016 году после того, как Россия отказалась реализовывать многомиллиардный проект "Южный поток", тогдашний премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выдвинул идею "Балканского потока", который поставлял бы газ в Болгарию и Сербию через Турцию, то есть в обход Украины.

В следующем году болгарская спецслужба - Государственное агентство национальной безопасности - подготовило ряд докладов высшему руководству страны – президенту Румену Радєву, премьеру Борисову и главе национального собрания (парламента) Цвете Караянчевой, в которых приводились риски "проекта транспортировки газа на объекте "Турецкий поток", под чем подразумевался именно будущий "Балканский поток".

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Настоящая цель проекта, как свидетельствует доклад спецслужбы, заключалась не в "диверсификации" поставок газа в Болгарию, как об этом говорил тогдашний премьер, а исключительно в том, чтобы принести пользу РФ, "возможно, приостановив передачу газа через Украину", если проект будет завершен вовремя.

Еще один доклад, датированный декабрем 2017 года, гласит, что уже тогда и Борисов, и Радев знали, что Болгария не получит никакого газа из-за "Балканского потока". Там говорилось о том, что российский "Газпром" в одностороннем порядке изменил параметры транспортировки газа через территорию Болгарии, и весь объем будет транзитироваться через Болгарию в направлении Сербии, Греции и Македонии, поскольку "объемы внутреннего рынка не предусмотрены".

Но болгарские власти, судя по публичным заявлениям, не отреагировали на это предупреждение – а наоборот, прилагали усилия, чтобы "Балканский поток" был построен вовремя, до декабря 2020 года. Сам Борисов в июне того же года публично заявлял, что по газопроводу будет поступать газ "из разных источников – из США, России, Азербайджана, Катара, Саудовской Аравии".

Кроме того, вопрос строительства российского газопровода обсуждался и во время встречи Румена Радева с российским президентом Владимиром Путиным в мае 2018 года в Сочи. После этого болгарский парламент проголосовал за выделение 2,8 млрд леев на финансирование "Балканского потока".

"Финансирование газопровода осуществлялось полностью за счет средств болгарских налогоплательщиков, а на обеспечение его своевременной реализации, в том числе для его быстрой легализации, был брошен огромный административный ресурс. Эта спешка в угоду Кремлю сопровождается сотнями нарушений болгарского законодательства, описанных в детальном отчете инспекции Совета министров, созданного по заказу правительства Петкова", – говорится в расследовании.

В частности на строительство газопровода была отправлена новая строительная техника, купленная за средства ЕС для совершенно других целей. Сейчас этим делом занимается европейская прокуратура. Кроме того, к строительству "Балканского потока" были привлечены военно-логистические подразделения болгарской армии, которые помогали переправлять трубу через реку Вит.

"При этом реальная диверсификация поставок газа через интерконнектор с Грецией, по которому должен был поступать азербайджанский газ, затягивалась административными ухищрениями и процедурами тем же правительством ГЕРБ, который строил "Южный", "Турецкий", "Балканский", а по сути чисто российский, газопровод", – утверждают расследователи.

После публикации расследования Реформистская Демократическая партия Болгарии заявила, что обратится к парламенту с просьбой создать комитет для расследования действий Борисова, Радева и Караянчевой по строительству трубопровода.

Остановка "Северного потока"

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток".

В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора произошли утечки масла, поэтому оборудование пришлось временно отключить.

В то же время компания Siemens Energy, обслуживающий турбины Nord Stream 1, заявила, что такие инциденты обычно не влияют на работу турбины.

Уже 2 сентября "Газпром" объявил о полную остановку прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

Они объяснили это тем, что компании Siemens якобы негде проводить ремонтные работы.

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