Канцлер отметил, что страна готовится к возможному прекращению поставок российской нефти.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что власти России могут полностью прекратить поставки нефти на два немецких завода через трубопровод "Дружба" – так же, как она перестала поставлять в Европу газ.

Об этом Шольц рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Я с самого начала был уверен, что нельзя полагаться на то, что Россия выполнит свои обязательства, например, когда речь идет о поставках газа. Поэтому с конца прошлого года я думал над тем, что на самом деле произойдет, если поставки газа вдруг прекратятся", – сказал канцлер. Видео дня

Он напомнил, что страна уже заполнила газохранилища на почти 90%, расконсервировала угольные электростанции и продлила срок действия нескольких АЭС, чтобы справиться с нехваткой российского газа.

"Мы сейчас готовимся к тому, что такая же сложная ситуация может возникнуть для двух нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Германии, которые подключены к трубопроводу "Дружба"", – пояснил Шольц.

По его словам, на заводах в Лойне и Шведте организуются меры поддержки. В частности на Лойне хотят заместить поставки российской нефти польской, а для Шведта модернизируют трубопровод, чтобы увеличить поставки морской нефти.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете мер на сумму 65 млрд евро для борьбы с последствиями энергетического кризиса.

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