Стать студентом на бюджете может практически любой украинец.

Заграничные высшие учебные заведения привлекают старшеклассников и не зря - иметь диплом Оксфордского или Йельского университета мечтают многие молодые люди. Однако поступление в Англии или США доступно не каждому, в первую очередь, из-за высоких требований и дороговизны обучения. Именно поэтому те, кто хочет учиться за границей, рассматривают европейские ВУЗы.

После начала полномасштабной войны Польша стала одной из стран, принявшей наибольшее количество украинских беженцев. В их числе есть и женщины с детьми старшего школьного возраста - им точно будет интересно, как проходит учеба в Польше для украинцев и можно ли поступить на бюджет.

Как поступить в Польшу из Украины - варианты ВУЗов

Перед тем как поступить в Польшу, важно знать, что университеты в республике делятся на два вида - частные и государственные. По данным сайта students.pl поступить в частный университет на бюджет невозможно, все формы обучения (и дневная, и заочная) проводятся только на платной основе. Учеба в Польше для студента частного ВУЗа может "влететь в копеечку" - год обучения на "дневном" в большинстве высших учебных заведений стоит 5-6 тысяч злотых, на заочном - от 2500 до 30 000 - цена варьируется в зависимости от престижности университета и выбранной программы обучения.

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В государственном ВУЗе все иначе - бюджет доступен, но только на очной форме обучения. Заочная - только платно, например, в Варшавском университете год обучения стоит от 2 до 9 тысяч злотых в зависимости от специальности, в Варшавском политехе - от 5 до 10, а медицинские, технические или инженерные направления обойдутся еще дороже.

Учеба в Польше для украинцев на бюджете - кто имеет право

Единственный выход для рядового украинца - поступить в Польшу на бюджет. Как мы уже сказали, такой вариант возможен, только если вы подберете для себя именно государственный ВУЗ и только очную форму обучения. На официальном сайте Study in Poland сказано, что учеба в Польше на безоплатной основе возможна для украинцев, которые:

имеют карту Karta Stałego Pobytu - разрешение на постоянное пребывание в стране;

являются гражданами Польши, имеют карту поляка (Karta Polaka);

имеют документ, подтверждающий их польское происхождение;

оформили статус беженца или временной защиты;

сдали экзамен на знание польского языка на уровне С1, получили государственный сертификат;

являются супругами или родственниками гражданина Польши;

получили разрешение на временное пребывание с целью воссоединения семьи.

Некоторые компании, которые помогают украинцам с поступлением в польские высшие учебные заведения, пишут, что наиболее реальным вариантом был и остается тест на знание языка. То есть, если у вас нет карты побыту или карты поляка, но вы докажете, что говорите на польском как носитель (хотя бы на уровне С1) и сможете подтвердить это сертификатом, у вас есть шансы поступить в ВУЗ на бюджет.

Также учеба в Польше на безоплатной основе доступна для владельцев PESEL - польского ИНН. У тех украинцев, которые имеют такой уникальный код, есть право не только на бесплатное обучение, но и на медицинскую страховку, и многие другие блага. Для того чтобы поступить в ВУЗ с помощью этого способа, нужно предоставить:

PESEL со статусом UKR

школьный аттестат

документ, где будет указано, что вы въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года;

сертификат о знании языка на уровне B1-B2.

Важно понимать, что PESEL не дает никаких привилегий - поступление будет проходить на общих основаниях вместе с гражданами Польши. Абитуриент может принять участие в конкурсе аттестатов или сдать вступительные экзамены - в зависимости от требований конкретного университета.

Каждый родитель, который планирует отдать своего ребенка в польский ВУЗ, должен понимать, что учеба в Польше после 11 класса для украинцев без знания языка невозможна, по крайней мере, на бюджете. Ребенку придется выучить польский хотя бы на уровне B1-B2, а то и выше.

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