В украинский прокат фильм выйдет 28 августа 2025 года.

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер криминальной черной комедии "Поймать с поличным" (Caught Stealing) от Даррена Аронофски ("Реквием по мечте", "Черный лебедь", "Мать!", "Кит").

В центре сюжета фильма – сломленный и забытый бывший бейсболист Хэнк Томпсон, который внезапно оказывается в эпицентре криминального хаоса Нью-Йорка 90-х. Вынужденному погрузиться в темное подполье большого города, ему придется прокладывать путь сквозь коварный мир, о существовании которого он и не подозревал.

Фильм основан на одноименной книге 2004 года американского писателя Чарли Хьюстона, он же выступил его сценаристом.

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Главные роли в фильме сыграли Остин Батлер ("Однажды... в Голливуде", "Элвис", "Байкеры","Дюна: Часть вторая"), Мэтт Смит ("Прошлой ночью в Сохо", "Морбиус", сериал "Доктор Кто"), Зои Кравиц ("Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", "Бэтмен", "Безумный Макс: Дорога гнева", сериал "Большая маленькая ложь"), Лиев Шрайбер ("Люди Икс: Росомаха", "Разрисованная вуаль", "Астероид-сити"), Реджина Кинг (сериал "Хранители"), Винсент Д'Онофрио (сериал "Сорвиголова") и другие.

Но есть и неприятный нюанс относительно этого фильма – в нем сыграли как минимум двое актеров-россиян: Юрий Колокольников ("Крейвен-охотник", сериалы "Игра престолов", "Белый лотос"), который также имеет канадское гражданство, но до сих пор снимается в России, и Никита Кукушкин, который в 2022 году выехал из РФ, где его позже признали "инагентом". Впрочем, оба избегают публичных осуждений российской войны против Украины и действий диктатора Владимира Путина. Одно утешает, что судя по трейлеру, они сыграют в фильме российских бандитов.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 28 августа 2025 года.

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