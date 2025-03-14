Самолет стал известен своей мощью в воздухе, отметил эксперт.

Американский истребитель-перехватчик четвертого поколения F-14 был новаторским самолетом с непревзойденной скоростью и многоцелевыми радиолокационными системами. Он был снят с вооружения в 2006 году, оставив ВМС США без сопоставимого истребителя, что вызывает опасения и побуждает к обсуждению стратегических последствий. Об этом пишет президент Центра военной модернизации Warrior Maven, экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн в своей статье для 19FortyFive.

Отмечается, что максимальная скорость F-14 2,3 Маха и инновационная авионика позволяли ему отслеживать и поражать многочисленные угрозы одновременно, что значительно повышало обороноспособность авианосных ударных групп.

По словам автора, невероятная скорость данного истребителя ставит его на один уровень с F-22 как самый быстрый истребитель США.

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"Будучи двухместным истребителем, самолет стал известен своей мощью в воздухе, учитывая, что несколько пар глаз могли следить за соответствующими целями, маневрами противника и общей осведомленностью о зоне боевых действий", - говорится в статье.

Автор добавил, что Tomcat мог помочь защититься от так называемого рейда насыщения из 20 советских истребителей, одновременно атакуя более 40 целей.

"Учитывая его скорость, возможность запуска с авианосца и общие эксплуатационные характеристики, некоторые могут задаться вопросом, не слишком ли рано самолет был снят с вооружения. Можно ли его вернуть? Будет ли это иметь какой-либо стратегический и тактический смысл?... Уход планера оставил авианосцы ВМС без превосходной платформы для обеспечения превосходства в воздухе, поскольку F-22 мог запускаться только с земли", - отмечается в статье.

Как акцентировал Осборн, уход F-14 поднимает ключевой вопрос о том, не сделало ли это авианосцы слишком уязвимыми и не поставило ли под угрозу способность ВМС США проецировать мощь:

"Размер флота F-22 был сокращен, и Raptor не мог взлетать в море. Продолжение модернизации F/A-18, безусловно, имело большое значение для морской мощи ВМС, однако самолету не хватает скорости и маневренности в воздухе F-14".

Напомним, ранее УНИАН писал, что американская компания Lockheed Martin объявила, что получила от Воздушных сил США контракт на сумму 270 млн долларов на интеграцию инфракрасной системы TacIRST на истребители F-22. Это позволит повысить живучесть и общие боевые возможности машины.

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