Россия вряд ли планирует организовывать глубокое наступление в Сумскую область, считает Павел Нарожный.

Успехи россиян на Курщине вряд ли стали результатом политических договоренностей между Украиной и США, считает военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Она скорее стала результатом усиленного давления россиян на этом участке фронта. Которые перебросили туда довольно мощные подразделения. Речь идет в частности о подразделении "Рубикон", это их дронщики наиболее продвинутые, которые до этого работали на Донбассе. Довольно удачная у них была операция - это заход в село Новенькое. То, чего наши не ожидали и допустили эту ситуацию", - сказал Нарожный в эфире на "Радио NV".

Он отметил, что населенный пункт находится неподалеку от трассы, которая является ключевым маршрутом снабжения для Сил обороны в Курской области. По словам эксперта, РФ завела в этот населенный пункт свои подразделения БПЛА, что позволило им контролировать украинскую логистику.

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"Кроме того, они начали большое количество фронтальных атак. Если смотреть сводки Генштаба, то количество выросло примерно вдвое. Поэтому это больше похоже на фокусированные усилия российской армии, чтобы отбросить наших бойцов", - добавил Нарожный.

Эксперт также оценил возможности РФ для наступления вглубь Сумской области. По мнению Нарожного, сейчас такие планы Москва вряд ли сможет реализовать.

"Теоретически такая возможность есть. Но чтобы сделать, это им очень дорого станет. Сумщина очень хорошо укреплена. Это огромное количество мелких рек, лесополос, где нам будет очень удобно держать оборону. Я не исключаю заход на 2-3 км. Ведь инженерные укрепления строятся не по госгранице. Но это точно не будет на 20-40 километров вглубь территории", - добавил Нарожный.

Ситуация в Курской области: важные новости

Накануне украинский боец в интервью изданию Financial Times рассказал, что проблемы для Сил обороны в Курской области начались еще в декабре. Он отметил, что не удивлен тем, что Россия вытесняет украинские силы оттуда.

Между тем аналитики Forbes отмечают, что отступление Сил обороны с Курщины не было организовано. В частности они отмечают, что Украина оставила россиянам на Курщине тяжелую технику западного производства.

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