F-22 Raptor является малозаметным многоцелевым истребителем пятого поколения, разработанным компанией Lockheed Martin.

Американская компания Lockheed Martin объявила, что получила от Воздушных сил США контракт на сумму 270 млн долларов на интеграцию инфракрасной системы TacIRST на истребители F-22. Об этом сообщает Army Recognition.

Это позволит повысить живучесть и общие боевые возможности машины.

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Датчики позволят более эффективно выявлять воздушные угрозы, особенно малозаметные. Что наиболее важно - система будет делать это в пассивном режиме, то есть F-22 останется незамеченным для противника.

Ранее систему TacIRST, разработанную Lockheed Martin, интегрировали в самолеты F-5, которые принадлежат частному подрядчику Tactical Air Support (TacAir). Сам F-5 является легким истребителем, разработанным в конце 1950-х.

Сколько датчиков имеет комплекс для F-22 и из каких компонентов он состоит, неизвестно.

Сама по себе TacIRST является довольно компактной системой направленного типа с фиксированным полем зрения. По мнению специалистов, для обеспечения широкого покрытия вокруг самолета нужен распределенный массив сенсоров.

Непонятно также, как именно систему интегрируют в F-22. СМИ сообщают о "встроенной" версии, хотя теоретически возможно использовании подвесного контейнера. Ранее Raptor сфотографировали с малозаметными подкрыловыми контейнерами.

Истребитель F-22 - справка

F-22 Raptor является малозаметным многоцелевым истребителем пятого поколения, разработанным компанией Lockheed Martin. Многие специалисты считают, что даже в "базовой" комплектации он является наиболее опасным истребителем в мире.

Действительно, по своим летным характеристикам, Су-57 даже близко не дотягивает до американского F-22. Известно, что РФ относит свой самолет к пятому поколению (в США и Европе с этим не соглашаются).

Ранее УНИАН писал, что в Китае придумали, как гарантированно сбивать F-22 в воздушном бою. В целом во время испытаний в большинстве "поединков" победу одерживал китайский истребитель J-20, однако западные специалисты традиционно сдержанно оценивают его потенциал, подчеркивая, то он имеет много недостатков.

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