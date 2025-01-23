Американская компания Lockheed Martin объявила, что получила от Воздушных сил США контракт на сумму 270 млн долларов на интеграцию инфракрасной системы TacIRST на истребители F-22. Об этом сообщает Army Recognition.
Это позволит повысить живучесть и общие боевые возможности машины.
Датчики позволят более эффективно выявлять воздушные угрозы, особенно малозаметные. Что наиболее важно - система будет делать это в пассивном режиме, то есть F-22 останется незамеченным для противника.
Ранее систему TacIRST, разработанную Lockheed Martin, интегрировали в самолеты F-5, которые принадлежат частному подрядчику Tactical Air Support (TacAir). Сам F-5 является легким истребителем, разработанным в конце 1950-х.
Сколько датчиков имеет комплекс для F-22 и из каких компонентов он состоит, неизвестно.
Сама по себе TacIRST является довольно компактной системой направленного типа с фиксированным полем зрения. По мнению специалистов, для обеспечения широкого покрытия вокруг самолета нужен распределенный массив сенсоров.
Непонятно также, как именно систему интегрируют в F-22. СМИ сообщают о "встроенной" версии, хотя теоретически возможно использовании подвесного контейнера. Ранее Raptor сфотографировали с малозаметными подкрыловыми контейнерами.
Истребитель F-22 - справка
F-22 Raptor является малозаметным многоцелевым истребителем пятого поколения, разработанным компанией Lockheed Martin. Многие специалисты считают, что даже в "базовой" комплектации он является наиболее опасным истребителем в мире.
Действительно, по своим летным характеристикам, Су-57 даже близко не дотягивает до американского F-22. Известно, что РФ относит свой самолет к пятому поколению (в США и Европе с этим не соглашаются).
Ранее УНИАН писал, что в Китае придумали, как гарантированно сбивать F-22 в воздушном бою. В целом во время испытаний в большинстве "поединков" победу одерживал китайский истребитель J-20, однако западные специалисты традиционно сдержанно оценивают его потенциал, подчеркивая, то он имеет много недостатков.