Британские банкиры опасаются, что кредитные учреждения могут подвергнуться серьезным юридическим рискам.

Банки Британии выступили против передачи Украине около 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов) замороженных российских активов из-за риска потенциальных судебных исков со стороны Москвы. Как пишет Financial Times, британское правительство не предложило банкам компенсации за потенциальные ответные действия со стороны Москвы.

Высокопоставленные британские банкиры выразили опасения, что кредитные учреждения королевства могут столкнуться с серьезными юридическими рисками, если активы будут использованы для обеспечения беспроцентных кредитов Украине.

"Мы обеспокоены законностью. Правительство создает прецедент, поскольку оно никогда раньше не конфисковывало активы таким способом. Россия подаст в суд. Юридический риск заключается в том, что, если Украина не вернет средства, вам придется вернуть актив, который, по мнению правительства, является вашим, но который Россия таковым не считает", - отметил советник крупных кредиторов.

Отмечается, что информация о том, какие банки Британии держат российские активы, является строгой тайной, а сами банкиры отказываются сообщать, участвуют ли в этом их учреждения.

Репарационный кредит для Украины - главные новости

11 декабря стало известно, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер окажется на грани изоляции, если сорвет план Европейского Союза по предоставлению Украине репарационного кредита. Таким образом Бельгия может стать "новой" Венгрией, пишет Politico.

Накануне сообщалось, что Великобритания уже приняла решение передать Киеву росактивы, которые были арестованы на счетах в Соединенном Королевстве, однако сам механизм передачи средств еще должен быть согласован.

