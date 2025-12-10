По словам экспертов, нет достаточных доказательств того, что Великобритания имеет план ведения войны.

Вскоре начнется пятый год полномасштабного вторжения России против Украины. В то же время в Европе растет количество загадочных инцидентов, которые связаны с так называемой "гибридной войной", что усиливает напряженность, тогда как в Великобритании военные предупреждают, что страна должна готовиться к войне, если хочет ее избежать. Однако, как пишет BBC, возникает вопрос, сможет ли Великобритания воевать дольше, чем несколько недель, если начнется война с Россией.

"Мы не планируем воевать с Европой. Но если Европа захочет и начнет, мы готовы уже сейчас", - заявил 2 декабря российский диктатор Владимир Путин, обвинив европейские страны в препятствовании усилиям США по установлению мира в Украине.

В издании отмечают, что очень маловероятно, что Великобритания когда-нибудь окажется в состоянии войны с РФ один на один, без поддержки союзников по НАТО. Однако слова Путина были неприятным напоминанием о том, что война между Россией и НАТО не так уж и далека, на что надеются люди.

Как может начаться война в эпоху технологий

"Странно. У меня нет сигнала на телефоне".

"У меня тоже. Я отключен. Что происходит?".

Отключение связи является лишь одним из способов, с помощью которого люди могли бы понять, что война с РФ началась или вот-вот начнется.

После этого может возникнуть невозможность осуществлять банковские платежи за такие необходимые вещи, как еда и топливо. Вследствие этого будет нарушено распределение продуктов и поставки электроэнергии.

Как добавляет BBC, существует много способов ведения войны, и не только разрушительная волна дронов, бомб и ракет, которая знакома украинцам.

"Наше современное, технологическое общество сильно зависит от сети подводных кабелей и трубопроводов, которые соединяют Великобританию с остальным миром, передавая данные, финансовые транзакции и энергию. Широко распространено мнение, что тайные действия российских шпионских судов, таких как "Янтарь", имели целью выявить эти кабели для потенциального саботажа в условиях войны, поэтому Королевский флот недавно инвестировал во флот подводных дронов, оснащенных встроенными датчиками", - подчеркнули в материале.

В случае войны эти скрытые, незаметные действия в сочетании с почти неизбежной попыткой "ослепить" западные спутники в космосе серьезно ограничат боевые возможности Великобритании, а также могут нанести значительный ущерб гражданскому обществу.

"Нет достаточных доказательств того, что Великобритания имеет план ведения войны, которая продлится более нескольких недель. Медицинские возможности ограничены. Процесс пополнения резервов происходит медленно... Британский план на случай массовых потерь, кажется, базируется на том, что потерь не будет", - отметил Гамиш Манделл из Королевского объединенного института служб (Rusi).

По его словам, для ведения длительной войны нужна надлежащая поддержка.

"Для этого необходимы второй и даже третий эшелоны: персонал, платформы и логистические цепи, которые могут компенсировать потери и продолжать борьбу. Однако такая глубина явно отсутствует в нынешней структуре британских вооруженных сил", - добавил Манделл.

"Низкое качество" российской армии

В то же время генеральный директор частной разведывательной компании Sibylline Джастин Крамп подчеркнул:

"Есть недостаток боеприпасов, артиллерии, транспортных средств, средств противовоздушной обороны и личного состава, а возможности пополнения подразделений или потерь ограничены или вообще отсутствуют".

Как отмечают в BBC, два важнейших военных урока, извлеченные из войны в Украине, заключаются в том, что дроны теперь являются неотъемлемой частью современной войны на всех уровнях, а также, что "масса" или количество личного состава и военной техники имеют большое значение.

"Российская армия в целом имеет очень низкое качество. Ее солдаты плохо экипированы, плохо управляемы и плохо кормятся. Их средняя продолжительность жизни в смертельной "зоне дронов" на востоке Украины является короткой. Но Россия смогла привлечь настолько огромный резерв человеческих ресурсов, что до сих пор была способна заменять свои ежемесячные потери на поле боя, которые, по оценкам, составляют 30 000 человек, свежей кровью", - добавляют в издании.

Военные возможности РФ

В свою очередь российская экономика находится в состоянии войны уже более трех лет, а заводы производят все больше беспилотников, ракет и артиллерийских снарядов.

По данным недавнего отчета Кильского института мировой экономики, Россия ежемесячно производит около 150 танков, 550 боевых машин пехоты, 120 дронов Lancet и более 50 единиц артиллерийского оружия.

BBC отмечает, что Великобритания и большинство ее западных союзников просто не приблизились бы к такому уровню.

В то же время аналитики считают, что западноевропейским заводам нужно несколько лет, чтобы приблизиться к уровню массового производства оружия в РФ.

Угроза войны между РФ и Европой - последние новости

Ранее обозреватель Politico Джон Кампфнер писал, что Европа остается один на один перед угрозой российского нападения. По его словам, европейские страны, такие как Германия, Франция и Великобритания, стремятся совместно противостоять этой холодной реальности, а их настроение теперь изменилось.

"Если Европа хочет пережить будущее нападение России, а именно такие формулировки используются, ее крупные игроки должны вести себя так, как они не вели себя раньше. Они должны быть едины в себе", - считает обозреватель.

В то же время президент Чехии Петр Павел заявил, что мы все проиграем, если Путин победит в Украине. Также он раскритиковал реакцию НАТО на многочисленные нарушения воздушного пространства российскими самолетами и дронами.

"Я считаю, что наступит момент, когда нам придется принять более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотников. Россия не позволит повторных нарушений своего воздушного пространства. И мы должны сделать то же самое", - добавил Павел.

