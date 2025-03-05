Президент США также сказал, что получил "очень сильные сигналы, что Россия готова к миру".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором украинский лидер подтвердил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых. Также он отметил, что получил "очень сильные сигналы, что Россия готова к миру".

Об этом Трамп сказал 4 марта в своем выступлении перед Конгрессом.

Говоря о войне России с Украиной, президент США снова напомнил о том, что погибли "миллионы украинцев и россиян" и что США дали на войну "сотни миллиардов долларов".

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"2 тысячи человек были убиты каждую неделю. Это российские молодые люди, украинские молодые люди. Я хочу, чтобы это остановилось. Между тем Европа потратила больше денег на российские нефть и газ, чем на оборону Украины", - подчеркнул Трамп.

Он уточнил, что США потратили 350 миллиардов долларов, а Европа - 100 млрд. Президент США сообщил, что он получил "важное письмо" от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о готовности Украины "работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира".

Также, по словам Трампа, в письме Зеленский сообщил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых "в любое удобное для вас время".

"Я благодарен за это письмо. Я получил очень сильные сигналы, что Россия готова к миру. Разве это не замечательно!.. Время остановить это безумие, эти убийства", - сказал американский лидер.

Соглашение о полезных ископаемых: главное

Как сообщал ранее УНИАН, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США планировалось 28 февраля в Вашигтоне, однако Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Спор закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения и не придя к согласию с американским лидером относительно условий возможного мирного соглашения с Россией.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

4 марта Зеленский заявил, что встреча с Трампом прошла не так, как предполагалось, и что пришло время сделать все правильно. Он подтвердил, что Украина рассматривает соглашение о полезных ископаемых как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности.

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