Гленн говорит, что хотел всего лишь проверить, понимает ли украинский президент "уровень уважения к Овальному кабинету".

Американский журналист Брайан Гленн, который спрашивал украинского президента Владимира Зеленского о его костюме, пожаловался на многочисленные угрозы, которые поступают ему по телефону и в соцсетях. Об этом он сказал в эфире BBC.

"Угрозы убийством, телефонные звонки - я не знаю, как они получили мой номер", - рассказал Гленн и пояснил, что он хотел всего лишь проверить, понимает ли украинский президент "уровень уважения к Овальному кабинету".

"Многие говорят, а почему Илон Маск не носит костюм, почему он в кепке, почему он приводит ребенка в Овальный кабинет. Маск отвечает за экономию миллиардов долларов налогоплательщиков", - отметил Глен.

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Он напомнил, что США дали Украине помощь, и поэтому, мол, Зеленский должен был "проявить немного уважения".

"Зеленскому дали, говорят, около 300 миллиардов, поэтому я считаю, что это стоит того, чтобы он проявил немного уважения", - сказал Гленн.

Как известно, 28 февраля в Овальном зале, где Зеленский встречался с президентом США Дональдом Трампом, журналист издания RSBN упрекнул украинского президента, что тот не надел костюм. Зеленский же в ответ сказал: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим!".

Переговоры в Овальном зале: что случилось

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля Зеленский находился в Вашингтоне, где должно было состояться подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Однако украинский президент в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Спор закончился тем, что Зеленский уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения и не придя к согласию с американским лидером об условиях возможного мирного соглашения с Россией.

Издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп еще до спора с Зеленским был злым из-за наряда украинского президента. Якобы советники Трампа просили команду Зеленского, чтобы на встречу украинский лидер прибыл в деловом костюме, однако он приехал в Белый дом в более формальном черном костюме с национальным символом Украины.

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