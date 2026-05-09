На Харьковском направлении оккупанты приостановили штурмы, - Трегубов

Пауза используется всеми для перегруппировки и ротации.

По состоянию на сегодняшнее утро не наблюдается штурмовых действий со стороны российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Группировки объединенных сил в Telegram. В частности, как отметил пресс-секретарь Виктор Трегубов, "по состоянию на утро 9 мая в зоне ответственности ГОС российские войска не проводили штурмовых действий, хотя до начала объявленного Кремлем "перемирия" интенсивность атак оставалась очень высокой".

При этом, как отметил Трегубов, Силы обороны Украины, а также российские оккупанты, "используют паузу для перегруппировки, ротации и логистики".

В то же время на фронте продолжается активная весенняя кампания, а наиболее напряженными остаются Купянское, Лиманское и приграничные направления.

Как сообщал УНИАН, Украина предлагала России согласиться на прекращение огня с 6 мая, но российские захватчики продолжали наносить удары по Украине.

В то же время Россия угрожала Украине нанести ракетные удары по центру Киева, если Силы обороны попытаются сорвать парад 9 мая в Москве.

Эти угрозы Россия озвучила в связи с ежедневными успешными ударами Украины по российским НПЗ.

При этом президент Владимир Зеленский издал указ, которым разрешил России провести военный парад на Красной площади в Москве 9 мая.

Зеленский заявил, что зависимость российского парада 9 мая от возможных действий Украины свидетельствует о том, что давно пора России прекратить войну.

