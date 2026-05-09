Паранойя Путина растет, поскольку без Украины он потеряет трон, - аналитик Foreign Policy

Путин боится внутренних врагов так же сильно, как и украинцев.

Российский диктатор Владимир Путин всегда параноидально относился к собственной безопасности. Например, давно уже не пользуется мобильными телефонами, поскольку их можно отследить. Но теперь меры личной безопасности Путина еще более усилены, пишет обозреватель журнала Foreign Policy и бывший руководитель московского бюро журналов Newsweek и US News & World Report Кристиан Кэрил.

По данным европейской разведки, посетители проходят двухэтапную проверку перед встречами с кремлевским диктатором, а телохранители контролируют его график выступлений и фактически исключили посещения мест, связанных с военными. Кроме того, никому из работающих рядом с Путиным теперь не разрешается иметь мобильный телефон – разрешено носить только устройства, не подключенные к интернету. "В домах поваров, водителей и уборщиков, работающих на Путина, установлены системы слежки. Им запрещено пользоваться общественным транспортом. Он и члены его семьи больше не живут в своих обычных домах. Вместо этого они предпочитают секретные места с дополнительной защитой", - говорится в статье. Отмечается, что Путин теперь работает только в бункерах, разбросанных по югу России.

Автор пишет, что такой документ может быть дезинформацией для посева раздора и недоверия внутри Кремля. Но детали, раскрытые в результате утечки, "вполне логичны, учитывая ограничения, с которыми внезапно столкнулся Путин".

Он напомним, как США вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро. Как израильтяне в первый же день войны ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Эти операции проводились при помощи агентов и радиоэлектронной разведки, отслеживая телефонные звонки и использование интернета не только тех, кто был целью операции, но и их помощников и персонала. "Все это означает, что диктаторы больше не могут спать так спокойно, как раньше", - считает автор.

Он также добавил, что Сили обороны Украины уже ликвидировали ряд российских военных, политиков и пропагандистов. В том числе тех, кто находился в центре Москвы. В частности, в декабре в результате взрыва заминированного автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров:

"Этот инцидент, по всей видимости, вызвал коллективную тревогу среди российской властной элиты. Высокопоставленные сотрудники силовых ведомств обвиняли друг друга в реальных и мнимых упущениях. Учитывая, что Россия неоднократно пыталась совершить покушение на Зеленского, у Путина есть все основания полагать, что и он находится под прицелом".

Автор считает, что Путин боится внутренних врагов так же сильно, как и украинцев. Ему удавалось оставаться у власти 26 лет, всегда опережая своих врагов на несколько шагов. Теперь же у него, возможно, заканчивается пространство для маневра.

Осложнения для России

Он поясняет это тем, что весеннего наступления российской армии не последовало, ежемесячные потери достигают 35 тысяч солдат и превышает темпы набора новых солдат Кремлем. Более того, Силы обороны оттеснить русских на нескольких участках фронта.

"Военные руководители Путина, похоже, не имеют новых идей о том, как изменить фундаментальную динамику на поле боя. Если они не смогут это изменить, привлечение новых людских ресурсов к боевым действиям окажется бесплодным", - пишет автор.

Тем временем Украина продолжает производить новые технологии для войны. А кроме того, масштабирует удары в глубину России, уничтожает российские системы ПВО и проводит удары по объектам нефтегазового, химического и металлургического сектора, уничтожая ключевые установки. Издание привело слова бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что теорию украинской победы "предполагает уничтожение российской нефтегазовой инфраструктуры".

При этом Россия не может повторить эту тактику в Украине из-за рассредоточения украинского военного производства.

Автор также напомнил о потере Путиным основного союзника в Европе – венгерского премьера Виктора Орбана, а также о потере российскими военными группировками позиций в Мали. Он добавил что поражение в Мали не лишит Путина трона, а вот поражение в Украине вполне может это сделать: "Особенно в сочетании со стагнацией экономики, недовольством олигархов и населением, возмущенным недавними репрессиями Кремля в отношении интернета. Даже российские военные блогеры, долгое время бывшие самыми ярыми сторонниками войны, начинают терять веру. Другие россияне вполне могут прийти к тому же выводу".

Напомним, что из-за участившихся атак Украины по территории России Путин все чаще вынужден украывать в бункерах. По мнению экспертов, Кремль все больше учитывает риски ударов даже по российской столице. Аналитики утверждают, что Путин находится под давлением не только внешних угроз, но и внутренней политической нестабильности.

