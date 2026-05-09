Репутация США в мире уже ниже, чем у России, - опрос

США были названы третьей страной по уровню угрозы для мира – после России и Израиля.

Репутация Соединенных Штатов в мире ухудшается второй год подряд и теперь даже ниже российской. Об этом свидетельствует ежегодный индекс восприятия демократии (Democracy Perception Index), опубликованный датским фондом Alliance of Democracies. Об этом пишет Deutsche Welle.

Как отметило издание, США оказались в пятерке стран, которые оцениваются наиболее негативно. Ниже них расположены лишь Израиль, КНДР, Афганистан и Иран. Согласно данным, показатель США по глобальному имиджу упал с плюс 22% два года назад до минус 16% в 2026 году. Россия при этом набрала минус 11%, а Китай – плюс 7%.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал установить контроль над Гренландией, которая входит в состав Дании – члена НАТО. Еще одной причиной недовольства стала война США и Израиля против Ирана и рост цен на нефть, к которому она привела.

Кроме того, в рамках опроса оценивали отношение к войне между РФ и Украиной. Согласно результатам, 55 из 98 стран поддерживают Украину, а 30 – Россию. При этом в Европе преобладает поддержка Украины, а в регионе Ближнего Востока и Северной Африки – поддержка России.

Опрос проводил институт Nira Data. Он охватил более 94 тысяч человек в 98 странах. Восприятие отдельных стран по шкале от минус 100 до плюс 100 процентов рассчитывалось на основе ответов 46 600 человек в 85 странах. Точные критерии опроса не раскрывались. Доклад опубликован накануне саммита по демократии в Копенгагене, запланированного на 12 мая.

Как сообщал ранее УНИАН, из-за внешней политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом, экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен недавно предложил создать европейский оборонный блок, в который включить Украину. По его словам, НАТО распадается, и растут сомнения относительно гарантий безопасности со стороны США. Расмуссен добавил, что "очень приветствовал бы", если бы канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Италии Джорджией Мелони возглавили этот процесс.

Ранее стало известно, что на фоне обострения разногласий между президентом Дональдом Трампом и Европой по поводу войны с Ираном США выводят 5000 военнослужащих из Германии, которая является союзником по НАТО. По данным СМИ, вывод войск Пентагон планирует завершить в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

