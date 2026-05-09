Войны в Украине и Иране показывают, насколько страшна цена ошибки, – аналитик Forbes

Эксперт заявил о важности объективного анализа на фоне войн в Украине и Иране.

Войны в Украине и Иране демонстрируют значение объективного анализа при принятии политических решений. По мнению бывшего исполняющего обязанности директора национальной разведки США и экс-высокопоставленного представителя американского разведывательного сообщества Майкла Демпси, отказ руководства учитывать альтернативные оценки и критические мнения способен привести к серьезным стратегическим последствиям, сообщает Forbes.

В качестве одного из примеров Демпси приводит события перед полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года. Он напоминает о заседании Совета безопасности РФ, во время которого Владимир Путин публично раскритиковал главу российской внешней разведки Сергея Нарышкина после предложения не спешить с признанием так называемых "ЛНР" и "ДНР" и дать дополнительное время для реализации Минских соглашений.

По словам автора, ситуация показала, что внутри российской системы уже практически отсутствовала возможность для открытого обсуждения решений или представления оценок, противоречащих позиции Кремля. Демпси отмечает, что после начала войны российские официальные лица начали объяснять необходимость вторжения противостоянием Западу и защитой российских ценностей.

При этом он обращает внимание, что еще за несколько месяцев до вторжения опросы показывали высокий уровень положительного отношения россиян к Украине.

Демпси также называет войну против Украины крупнейшей стратегической ошибкой Владимира Путина. В статье говорится, что конфликт привел к масштабным человеческим потерям, серьезным экономическим последствиям и росту угроз для территории самой России.

Вторым примером автор называет решение администрации Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана. По данным, на которые ссылается Демпси, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил Белому дому оценки, согласно которым иранский режим считался уязвимым, а потенциальная операция – быстрой и ограниченной по рискам.

Автор пишет, что часть этих прогнозов впоследствии не подтвердилась, а конфликт оказался значительно более сложным и затратным.

Демпси также упоминает предыдущие разногласия между Дональдом Трампом и американским разведывательным сообществом. Они касались оценок российского вмешательства в выборы США, состояния иранской ядерной программы, а также деятельности венесуэльской группировки Tren de Aragua.

По мнению автора, Трамп и Путин были вправе принимать решения, опираясь на собственное политическое видение, однако эффективная система управления предполагает наличие среды, в которой альтернативные оценки и объективный анализ не игнорируются.

Отдельно Демпси проводит параллель с корпоративным сектором. Он отмечает, что руководители компаний также сталкиваются с риском искажения информации, особенно в условиях финансового давления и стремления продемонстрировать лучшие результаты.

В завершение автор пишет, что наиболее эффективные лидеры обычно стремятся учитывать различные точки зрения, использовать структурированный процесс принятия решений и опираться на профессиональный анализ. По его словам, именно объективность остается одним из ключевых факторов успешного управления.

Данные разведки США о ситуации в Иране

Согласно материалу CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными, Иран сохраняет значительно больше военных возможностей, чем публично признают власти США. По состоянию на начало апреля в распоряжении Ирана оставалось около половины арсенала баллистических ракет, а также соответствующие пусковые установки. Тогда как в администрации президента США Дональда Трампа утверждали, что военный потенциал Ирана был существенно ослаблен в результате ударов.

Кроме того, директор национальной разведки США Тулси Габбард отметилм, что Россия будет пытаться продолжать вести изнурительную войну в Украине до завершения мирных переговоров.

