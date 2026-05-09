Отношения между Украиной и ЕС достигли самого низкого уровня за время войны, - Politico

В Европе растет недовольство тем, что президент Украины заметно изменил свой тон в общении с союзниками.

В 2026 году президент Владимир Зеленский, воодушевленный обновленной уверенностью в стойкости Украины, заметно перешел на более резкий и властный тон в общении с союзниками из-за их робкости. Это вызывает раздражение у европейских лидеров, пишет Politico.

В издании напомнили, что в апреле канцлер Германии Фридрих Мерц публично назвал предложенный украинским лидером сжатый график вступления Украины в Евросоюз "нереалистичным"

"У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года - это нереально", - говорил Мерц.

Также канцлер Германии заявлял о том, что Украина сможет вступить в Евросоюз только после завершения войны. Также он намекнул, что путь к членству в ЕС, вероятно, будет связан с уступкой территории России, что противоречит общему европейскому консенсусу о том, что союзники не должны диктовать Украине условия мира.

"В настоящее время отношения между Киевом и Брюсселем находятся в напряженном состоянии и, вероятно, достигли самого низкого уровня за время войны", - рассказал журналистам бывший высокопоставленный украинский чиновник.

Кроме того, в издании добавили, что на неформальном саммите ЕС на Кипре в апреле Зеленский подвергся резкой критике со стороны других европейских лидеров за свои ожидания в отношении членства Украины в блоке и отказ от постепенного членства, растянутого на многие годы. По словам президента Украины, символическое членство не является достаточным.

"Зеленский, в частности, и не только он, но и многие другие украинцы, искренне верят, что сражаются не только за Украину, но и за всю Европу и Запад... Он твердо убежден, что Европа в долгу перед Украиной. Это окрашивает его мышление и риторику. Но он не учитывает, что не все европейцы видят это так же", - заявил в разговоре с журналистами эксперт по внешней политике из Республиканской партии США.

Также на Всемирном экономическом форуме в Давосе в феврале Зеленский упрекнул европейских лидеров в том, что они не делают достаточно для помощи Украине, а также для собственной обороны. Это только усилило недовольство среди лидеров стран Европы.

"Что касается американцев, Зеленский почти готов от них откреститься и уже близок к тому, чтобы заявить: "Мы покончили с администрацией Трампа". Пока они продают ракеты Patriot немцам, чтобы те передали их нам, все в порядке. Но в отношении европейцев растет разочарование, потому что мы сражаемся за Европу, мы делаем это для европейцев и для того, чтобы стать частью Европы, а европейцы все еще не могут договориться между собой", - сказал журналистам бывший советник Зеленского.

Он добавил, что раскол между США и Евросоюзом в значительной степени подтолкнул Зеленского к ужесточению своей риторики.

Трамп рассказал о своем отношении к Зеленскому

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится украинский лидер Владимир Зеленский. Он добавил, что считает его "хитрым парнем".

Также Трамп вспомнил о ссоре в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года. Он заявил, что этот момент "был немного агрессивным со стороны Зеленского".

