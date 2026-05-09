Путин отреагировал на указ Зеленского о параде в Москве

В Кремле считают 9 мая "святым днем" и кичатся потерями в войне против Гитлера.

Российский диктатор похвастался огромными потерями России во Второй мировой войне, объясняя, почему 9 мая такой важный для него день.

"Для нас, для России, всё-таки 9 мая – это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день, потому что каждая семья у нас пострадала", – отметил он.

Путин отметил, что из 27 миллионов граждан СССР, погибших в годы Советско-Германской войны, около 70% пришлось на РСФСР.

"Ну, конечно, для нас это событие, которое касается каждого гражданина Российской Федерации, каждой нашей семьи. И мы здесь ни в какие игрушки не играем", – заявил диктатор, вероятно, намекая на указ Зеленского о "разрешении" провести парад в Москве.

Указ Зеленского о параде в Москве

Как писал УНИАН, накануне президент Украины издал официальный указ, который "разрешает провести парад в г. Москве" в ответ на "многочисленные просьбы". Документ определяет, что Красная площадь исключается из списка целей Сил обороны на время проведения парада.

Также следует отметить, что потери России уже в нынешней войне против Украины также приобрели достаточно страшные масштабны. По подсчетам российских оппозиционных журналистов, только поименно известных солдат, погибших в попытках уничтожить Украину, уже более 250 тысяч человек. Это те, о ком известно из публичных источников. Фактические потери, очевидно, значительно больше. Смерти этих людей Путина почему-то не впечатляют.

