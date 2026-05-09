Готовы на расширение войны: религиозные фанатики мешают Трампу заключить мир с Ираном

Радикальные сторонники жесткой линии во власти Ирана стремятся сорвать мирную сделку с США.

В Иране активизировалась небольшая, но влиятельная фракция религиозных фанатиков жесткой линии. Эта часть руководства Ирана пытается саботировать потенциальную сделку с США, пишет CNN.

Группа известна, как "Фронт стойкости". Они считают себя хранителями ценностей революции 1979 года. Среди них много сторонников продолжения работы над ядерным оружием. Ультрарадикалы активизировали свои усилия в СМИ, парламенте и на улицах, продвигая мнение, что только победив Вашингтон, Иран сможет добиться выгодной сделки.

"Они рассматривают сопротивление Соединенным Штатам и Израилю как вечную борьбу. Они верят в шиитское государство, которое должно существовать до конца времен, и довольно фанатично относятся к религиозной идеологии", – заявил CNN Хамидреза Азизи, научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности.

Авторы пишут, что появление этой группировки подтверждает борьбу за власть, которая развернулась в Иране после свержения Али Хаменеи. "Исход этих переговоров может определить, какая фракция одержит верх на следующем этапе существования Исламской Республики", - считают журналисты.

Они напомнили, что иранские официальные лица пытались балансировать между переговорами с Трампом и умиротворением влиятельных фракций. Включение членов этой группировки в переговоры свидетельствует о том, что Тегеран стремился продемонстрировать внутреннюю сплоченность.

Тем не менее, группа стала все громче критиковать переговорщиков внутри страны, и эксперты говорят, что именно это побудило Трампа в прошлом месяце назвать иранское руководство "расколотым" и находящимся в "беспорядке". Радикальная группировка продолжает сеять раздор, обвиняя переговорщиков в нелояльности к Исламской Республике и неподчинении "красным линиям" Хаменеи на переговорах, включая любые обсуждения иранской ядерной программы.

Многие в этой группе считают даже рассмотрение возможности заключения сделки с США капитуляцией. Об этом говорится, в том числе, в СМИ, которые представляют их интересы: "США поняли, что убийство наших лидеров им ничего не стоит. Они поняли, что даже если они убьют нашего имама, здесь все еще найдутся группы, готовые вести переговоры".

Группу считают слишком радикальной даже сторонники жесткой линии в иранской консервативной элите. Однако группа сохраняет влияние, в нее входят высокопоставленные деятели иранских СМИ, ведущие политики и религиозные деятели, оказывавшие влияние на бывших верховных лидеров.

"Неясно, насколько сильна эта партия сейчас, но один из ее лидеров, бывший глава национальной безопасности Саид Джалили, набрал 13 миллионов голосов на выборах 2021 года, заняв второе место. Его брат, Вахид Джалили, занимает высокую должность в государственной телерадиокомпании IRIB", - пишет издение.

Духовный лидер группировки, аятолла Мохаммед-Таки Месбах-Язди, скончавшийся в 2021 году, был одним из самых радикальных религиозных деятелей страны. Нынешним духовным лидером является аятолла Махди Мирбакири, весьма влиятельный высокопоставленный священнослужитель, которого считали возможным кандидатом на пост Верховного лидера. По словам Азизи, он придерживается "апокалиптических взглядов" и хочет ускорить конец света, поощряя "широкомасштабные боевые действия" и "всеобъемлющее столкновение" с Западом

Авторы отметили, что организация выступает против переговоров с США из-за глубоких религиозных и идеологических убеждений. Они обвиняют иранских чиновников в "трусости" за участие в переговорах, которые нанесут "огромный ущерб иранскому народу", а их оппоненты обвиняют их в утечке неполных деталей потенциального соглашения в СМИ.

Усиление радикальной группы

Члены группы обвиняют главного переговорщика Ирана Мохаммеда Багера Галибафа в сговоре и стремятся разжечь общественное мнение посредством выступлений на ночных уличных митингах, а также усиливают заявления Трампа о расколе внутри Ирана.

Группировка создала новый центр власти благодаря масштабным уличным митингам в Тегеране. Тысячи самых ярых сторонников Исламской Республики проводили уличные митинги, чтобы оказать давление на новых лидеров страны.

Группа использует в своих интересах молодое поколение "революционеров" из Ирана, которые после неоднократных нападок со стороны США и Израиля стали еще более бескомпромиссными в своей преданности Исламской Республике.

"Они пытаются представить себя воплощением идеи, выдвинутой (бывшим верховным лидером) Али Хаменеи, о создании поколения молодых, благочестивых революционеров, способных продолжить наследие Исламской Республики", – сказал Азизи.

Растущая активность этой группы и ее попытки посеять раздор вызвали тревогу у многих в стране, и усилия по ее изоляции набирают обороты. Политический спектр Ирана давно разделен, лидеры страны сталкиваются в вопросах государственной политики и различных подходов к Западу.

Мирные переговоры с Ираном - последние новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп оптимистично настроен на сделку с Ираном о прекращении войны. Но, но мнению США, соглашение должно включать условие экспорта Ираном своего высокообогащенного урана в США. Еще одно условие предусматривает, что Иран должен обязаться больше не эксплуатировать свои подземные объекты.

Вероятные меморандум, который могут заключить стороны перед большой сделкой, предполагает, что Иран введет мораторий на обогащение урана, США снимут санкции и разблокируют миллиарды замороженных иранских средств, а обе стороны снимят ограничения на транзит через Ормузский пролив.

