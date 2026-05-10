Кремль заявил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам со всеми сторонами, включая Европейский союз, однако не намерен делать первый шаг для возобновления контактов, сообщает Reuters.

Заявление последовало после публикации Financial Times, в которой утверждалось, что лидеры ЕС рассматривают возможность начала контактов с Москвой на фоне неудовлетворенности текущими попытками урегулирования конфликта вокруг Украины.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, по данным FT, отметил, что существует "потенциал" для диалога с Путиным и что эту инициативу поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва в принципе открыта к диалогу: "Путин готов вести переговоры со всеми. Он неоднократно это заявлял", – сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что инициатива должна исходить от европейской стороны:

"Мы будем готовы двигаться вперед в нашем диалоге настолько, насколько европейцы будут готовы к этому… Однако, как неоднократно заявлял Путин, мы не будем инициировать такие контакты после позиции, которую заняли европейцы".

По словам Пескова, именно европейские страны прекратили контакты с Москвой после начала военного конфликта в Украине в 2022 году.

"Российская сторона не была инициатором полного прекращения наших отношений с ЕС. Это было инициировано Брюсселем и отдельными европейскими столицами, - добавил пресс-секретарь кремлевского диктатора.

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поспособствовал заключению соглашения о перемирии, которое включает обмен пленными между РФ и Украиной. Но предыдущие подобные соглашения о прекращении огня быстро срывались. Как будет на этот раз - пока неизвестно.

Согласно информации, перемирие, объявленное Трампом, должно было продлиться 9, 10 и 11 мая. Однако уже вечером 9 мая россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове. В результате атаки дрона пострадало пятеро людей.

