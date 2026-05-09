Известная певица из Херсона впервые откровенно заговорила о потере дома: редкие кадры

Исполнительница призналась, что долго не могла говорить об этом публично.

Украинская певица Sowa поделилась трогательными архивными кадрами из родного Херсона и впервые так откровенно рассказала о потере дома и семейного бизнеса из-за российской оккупации.

"Я долго не могла говорить об этом публично. Херсон – это не просто город для меня. Это мое детство, мои воспоминания, моя семья. Мы потеряли все, что строили годами. Мой отец более 20 лет работал на земле, выращивал хлеб, а оккупанты просто забрали это. Они отобрали наш дом, а потом расстреляли его. Сейчас папе 55, и он вынужден начинать жизнь с нуля, чтобы удержать нашу семью и поддерживать меня", – поделилась певица в комментарии УНИАН.

Также артистка рассказала, что война коснулась и старшего поколения ее семьи.

Видео дня

"Кроме нашего дома в Херсонской области, авиабомба уничтожила дом моего дедушки. Ему 93 года, и теперь он живет с нами во Львовской области. Это страшно – видеть, как человек в таком возрасте теряет место, где прожил всю жизнь", – призналась Sowa.

По словам певицы, именно эти переживания вдохновили ее впервые написать песню о Херсоне.

"Я написала песню о доме моего отца, о месте, где я бегала маленькой и ела арбузы с отцовских полей. И только теперь поняла: музыка не может быть вне войны или вне политики, когда речь идет о твоей жизни и твоей земле", – подчеркнула артистка.

Несмотря на это, она убеждена, что сможет вернуться на вторую родную землю и обещает устроить большой, победный концерт.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Sowa откровенно рассказала, сколько тратит на жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: