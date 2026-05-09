В Кремле рассказали о 'послании' Зеленского, которое Фицо привез Путину

В Москве говорят, что получали такие сигналы много раз, но это не считается, пока Зеленский сам не позвонит Путину.

Российский диктатор хочет, чтобы президент Украины сам ему позвонил и лично явился в Москву для мирных переговоров, а не передавал послания через посредников. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС.

Так, комментируя слухи о том, что словацкий премьер Роберт Фицо якобы привез Путину некое послание от Зеленского, Ушаков прямо подтвердил, что Киев уже много раз передавал такие сигналы в Москву.

"Это старые сигналы, которые передавались через многих лиц, в том числе и через Трампа. Пусть звонит, а то он что-то там передает, а потом все зависает в воздухе. Наш президент много раз отвечал, что если он (Зеленский) хочет – пусть звонит в Москву, мы готовы принять, провести переговоры", – сказал Ушаков.

При этом он тут же добавил, что "каких-то особых посланий" от Киева Фицо Путину не передал.

"Но о своем контакте с Зеленским рассказал", - уточнил Ушаков.

Встреча Зеленського и Путина

Как писал УНИАН, еще летом прошлого года президент США Дональд Трамп утверждал, что Украина и Россия якобы уже договариваются о личной встрече глав государств. Хотя Украина предлагала провести трехстороннюю встречу на Аляске, Зеленского в итоге не пригласили, вероятно, по требованию Кремля.

Сам Зеленский неоднократно подтверждал готовность ко встрече с Путиным, однако отмечал, что такая встреча не может состояться лишь в двух странах – России и Беларуси, которые ведут войну против Украины. В то же время Кремль настойчиво предлагает именно Москву для проведения встречи, очевидно, только для того, чтобы Украина такой формат отклонила.

