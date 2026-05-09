Флеш назвал самые дорогие тактические дроны в арсенале российских оккупантов

Самым дорогим в списке стал "Ланцет Х-51".

В арсенале российских оккупационных войск есть различные ударные беспилотники тактического уровня. Сейчас враг делает ставку на "Молнии" из-за их цены.

Об этом рассказал специалист по вопросам РЭБ и связи, советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов. По его словам, один БПЛА "Молния" стоит примерно в 20-40 раз меньше, чем другие дроны этого сегмента.

Специалист рассказал, сколько стоят и какие характеристики имеют различные ударные дроны тактического уровня, которые использует РФ.

БПЛА "Молния-2"

Этот беспилотник производит "Атлант-Аэро", стоит он около 1600 долларов. Время полета дрона составляет 30 минут, а дальность – 50 километров. Вес боеголовки равен 10 кг.

БПЛА "Куб"

Этот беспилотник стоит около 30 тысяч долларов, производит его российский концерн "Калашников". Дальность полета достигает 30 км, время – 30 минут. Вес боевой части – 3 кг.

БПЛА "Скальпель"

Стоимость этого дрона составляет 30 тысяч долларов, боевая часть весит 5 кг. Время полета, по словам Флеша, составляет 40 минут, а дальность – 50 км. Производит "Скальпели" КБ "Восток".

БПЛА "Ланцет Х-52"

Вражеский дрон производства компании "Зала Аэро" стоит 40 тысяч долларов. Дальность полета составляет 50 км, а время полета – 40 мин. Боеголовка весит 3 килограмма, рассказал Бескрестнов.

БПЛА "Клин"

Беспилотники "Клин" производит предприятие "Робо Авиа". Стоимость одного дрона составляет 55 тысяч долларов. Время полета – 120 минут, а дальность – 130 км. Вес боевой части равен 5 кг.

БПЛА "Ланцет Х-51"

Еще одна разработка компании "Зала Аэро" в списке Флеша – "Ланцет Х-51". Стоимость этого дрона составляет 68 тысяч долларов. Заявленная дальность полета – 130 км, а время нахождения в воздухе – 90 минут. Вес боевой части составляет 5 кг.

Российское оружие

Армии России отправили новые партии танков. Оккупанты получили и Т-90М. Также "Ростех" отправил новые партии Т-80БВМ и Т-72Б3М.

Ранее также сообщалось, что российский флот получил малый ракетный корабль "Буря", способный нести ракеты "Калибр". Новое судно ввели в состав Балтийского флота РФ.

