РФ готовила контрнаступление на море в 2026 году, но одно событие сорвало планы, – Флэш

Россияне намеревались, если не вернуть море под свой контроль, то заблокировать его для Украины.

Россия планировала на 2026 год крупную кампанию по применению морских дронов, однако эти планы сорвались после того, как в начале года компания SpaceX по просьбе Киева заблокировала россиянам спутниковую связь StarLink. Об этом в своем Telegram пишет эксперт по системам связи, советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По его словам, Россия сразу же начала попытки скопировать украинские морские дроны, как только увидела их эффективность в руках Сил обороны. Уже к лету прошлого года у россиян появились рабочие образцы, и в августе враг даже осуществил успешную атаку на судно "Симферополь" в дельте Дуная. Кроме того, по словам Флэша, были и другие атаки российских морских дронов на объекты вдоль украинского побережья.

"2026 год должен был стать годом массового применения противником БЭК (безэкипажный катер – УНИАН). Но все планы испортило отключение "Старлинка" в начале 2026 года", – пишет советник министра обороны.

Как утверждает Бескрестнов, агрессору так и не удалось обеспечить морские дроны собственной российской связью. Флэш перечисляет различные системы связи, которые пытались использовать россияне, однако из-за технических ограничений все эти варианты либо не работали вовсе, либо были слишком ненадежными и неудобными.

В итоге выяснилось, что терминалы StarLink являются единственным действенным каналом связи для морских дронов вблизи украинского побережья. Но теперь у россиян нет доступа к этой технологии.

"Конечно, нельзя недооценивать нашего врага. Они очень хотят применять БЭКи, которые, тем более, уже построены. Я примерно понимаю, куда они будут двигаться дальше. Посмотрим", – резюмирует Сергей Бескрестнов.

Российские морские дроны

Как писал УНИАН, Россия начала активно разрабатывать и тестировать собственные морские дроны (беспилотные катера) в ответ на успехи украинских беспилотников. Одним из первых известных случаев применения стало поражение украинского разведывательного корабля "Симферополь" в августе 2025 года в районе устья Дуная.

По оценкам экспертов, россияне могли использовать дроны типа "Катран" (копия украинских разработок), "Мурена-300С" или новый образец, продемонстрированный на учениях. Атака привела к гибели и ранениям среди экипажа.

В октябре 2025 года ВМС ВСУ впервые публично сообщили об уничтожении российского беспилотного катера в территориальных водах Украины недалеко от маршрутов гражданского судоходства.

Российские морские дроны, такие как "Скорлупа" (носитель FPV-дронов) или другие модели, в основном демонстрировались на испытаниях (например, в Балтийском море), но до их масштабного применения пока дело не дошло.

