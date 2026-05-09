Япония готовит срочный визит в Россию: в Токио рассказали о планах

Сообщается, что отправка официальных лиц состоится уже через несколько недель.

Японские чиновники в настоящее время готовят официальную поездку в Россию, которая может состояться уже в конце мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства торговли Японии.

Как отмечается в материале, вместе с чиновниками к делегации могут присоединиться и представители частного сектора. Ключевой причиной такого шага называют необходимость урегулирования имущественных вопросов.

"Необходимо защитить активы японских компаний, остающиеся в России", – цитирует СМИ сообщение профильного министерства.

По имеющимся данным, правительство Японии уже направляет соответствующие запросы и поддерживает коммуникацию с Москвой на межправительственном уровне. В то же время в Токио решительно опровергли слухи о возможном возобновлении широкого экономического сотрудничества.

Как говорится в сообщении министерства торговли в сети X, Япония не планирует обсуждать новые бизнес-проекты, несмотря на предыдущие сообщения СМИ об ожидаемом завершении войны. По мнению чиновников страны, текущая ситуация не позволяет искать новые формы партнерства с агрессором.

Вместе с тем, источник указывает на то, что Япония будет продолжать координировать санкционную политику со странами "Большой семерки", несмотря на необходимость прямого контакта для защиты своих активов.

Токио и российская нефть

Ранее УНИАН писал, что Япония частично вернулась к закупкам российской нефти, хотя после начала полномасштабной войны в Украине пыталась сократить такую зависимость. Причина – обострение на Ближнем Востоке и риски для поставок через Ормузский пролив.

Японская компания Taiyo Oil приобрела нефть из проекта "Сахалин-2" – это российский дальневосточный проект, имеющий особое значение для энергетической безопасности Японии. Интересно, что даже танкер Voyager, который перевозит эту нефть, находится под санкциями США, но перевозки в рамках "Сахалин-2" все еще имеют исключения.

