Украинка назвала 5 главных преимуществ жизни в Германии

Гражданка Украины Валентина Нечаева, которая несколько лет назад переехала с семьей в Германию, рассказала о преимуществах жизни в этой стране. Об этом она рассказала в своем TikTok-блоге.

По словам женщины, перед переездом она тщательно взвешивала все "за" и "против", сравнивая разные страны, однако остановила свой выбор именно на ФРГ.

Одним из первых факторов Валентина называет погодные условия. Немецкая прохлада показалась ей настоящим спасением после жаркого лета дома.

"Мы, как люди, прожившие в Украине при температуре 38 градусов тепла, отключениях света и без кондиционеров, когда ребенок просыпается во время дневного сна и плачет от того, что ему очень жарко, – очень ценим переменчивый климат, дожди и хорошую влажность", – отметила она.

Отдельное внимание блогер уделила высокому уровню социальной защиты. По ее словам, государственная система Германии настроена на максимальную поддержку людей.

"Вас никогда не выкинут на улицу, здесь почти нет бездомных. И здесь действует правило: брать у богатых, отдавать бедным. Поэтому, если вы зарабатываете более 5 тысяч долларов, наверное, в этой стране вам нечего делать", – поделилась украинка.

Также Валентина положительно оценила немецкую дисциплину. Хотя строгие правила и ограничения часто становятся поводом для критики, Нечаева считает их весомым бонусом и добросовестно выполняет все требования государства.

Среди других плюсов она выделила качественную медицину и систему страхования.

В заключение блогерша подчеркнула, что Германия создает благоприятные условия для быстрого старта тех, кто был вынужден покинуть свой дом.

"Самый весомый аргумент в пользу миграции – это предоставление жилья, выплаты, возможность адаптироваться и выучить язык", – резюмировала она.

Швейцарский быт глазами украинки

Ранее УНИАН писал о жизни украинки в Швейцарии, которая поделилась своим честным опытом проживания в одной из самых богатых стран Европы.

Она призналась, что, несмотря на высокий уровень комфорта, ее больше всего удивляет любовь швейцарцев к бумажным письмам и постоянным счетам, которые вызывают настоящий стресс. Среди плюсов девушка выделила качественную медицину, внимательное отношение врачей и вкусную национальную кухню, в частности фондю и раклет.

В то же время к минусам она отнесла долгое ожидание записи к специалистам и чрезмерную бюрократию.

