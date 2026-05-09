Украинка, которая избавляется от огромнейших скул, поразила заявлением о сроках

Блогер ответила на вопросы подписчиков.

Известная блогер Анастасия Покрещук, которую еще называют украинкой с самыми большими скулами, поделилась подробностями процесса удаления филлеров на лице. Сроки, которые потребуются для полного восстановления, поражают.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Покрещук заявила, что только растворение филлеров займет 1,5-2 месяца.

"Потому что, как вы видите, очень д***я во мне филлеров. Во-вторых, если это все сразу вывести, то это все повиснет, и будем ловить шкуру на коленях. А мне надо, чтобы был нормальный вид и в процессе, и чтобы кожа восстанавливалась постепенно… Низ будет самый тяжелый, потому что там очень плотный (филлер) стоял, с какими-то домесями", - заявила блогер.

Что же касается полного восстановления, то, понадобится еще около 3 месяцев, как добавила Покрещук, и после него она планирует сразу же снова лечь под нож:

"1,5-2 месяца растворять… Потом я еще 2 или 3 месяца хожу вот так, потому что нельзя сразу делать подтяжку. Надо будет подождать, пока оно все успокоится, и только тогда я иду на подтяжку".

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинка с огромнейшими скулами решила от них избавиться, чтобы сделать подтяжку лица:

"Будет совсем новый образ. Этот образ я люблю, но новый тоже будет крутой… Будет совсем по-другому… Я не за естественное старение. Это нормально, но я ж не хочу так".

