Для пяти знаков Зодиака следующая неделя будет самой счастливой в году

В списке есть представители знака Телец.

Пять знаков Зодиака получат самые благоприятные прогнозы на неделю с 11 по 17 мая 2026 года. Новолуние в Тельце в субботу принесёт ощущение нового начала, а влияние Венеры добавит в жизнь больше любви, гармонии и радости, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

События постепенно набирают обороты, поскольку Марс готовится покинуть Овен на следующей неделе. Это повышает общий энергетический фон и помогает наметить новое направление движения вперёд. Неделя становится эмоционально насыщенной и вдохновляющей: она помогает переосмыслить уроки, которые принес период Марса в Овне, и использовать их для дальнейшего роста.

Телец

Тельцы, вы уже прошли через неожиданные перемены, которые принес Марс в Овне, и теперь новолуние задаёт вам новое направление. На этой неделе вы постепенно возвращаете контроль над своей жизнью и чувствуете, как возвращается энергия. С приближением перехода Марса в ваш знак 18 мая ускоряется внутренний и внешний ритм событий.

В начале недели Луна в Рыбах может напомнить о прошлых связях, а затем Луна в Овне подтолкнёт к небольшой паузе для переосмысления. Новолуние станет точкой обновления и даст импульс к движению вперёд. Важно не поддаваться негативу – сейчас время выхода из застоя. Ближе к концу недели Луна в Близнецах поможет проявить лидерские качества и активнее двигаться к целям. Это период, когда важно действовать смело и не отказываться от своих желаний.

Рак

Раки, эта неделя помогает вам обрести больше уверенности в новом жизненном этапе. В начале недели энергия Рыб поддержит оптимизм и даст эмоциональную опору. Это особенно важно на фоне лунного периода в Овне, который может заставить усомниться в целях и планах. Вы постепенно закрепляете результат усилий, приложенных во время транзита Марса в Овне.

Новолуние в субботу открывает новые возможности и приносит ощущение эмоционального и финансового обновления. Солнце в Тельце усиливает практичность и помогает находить реалистичные решения. Сейчас лучше планировать и избегать импульсивных трат. Луна в Близнецах в конце недели принесёт свежие идеи, которые помогут продвинуть личные проекты и улучшить перспективы.

Дева

Девы, эта неделя меняет ваше восприятие ситуации и помогает увидеть новые перспективы. В личной жизни появляется больше ясности, и вы лучше понимаете, какие шаги необходимо предпринять для укрепления отношений. Луна в Рыбах в начале недели открывает эмоционально важный этап, который усиливается новолунием.

Лунный цикл в Овне поможет проявить инициативу и открыто выражать мнение, а новолуние даст концентрацию и фокус на развитии навыков. С переходом Марса в Телец в начале следующей недели усиливается мотивация в карьере и долгосрочных целях. Сейчас полезно уделять внимание окружению и поддерживать связи с друзьями. Луна в Близнецах в конце недели усиливает дисциплину и помогает системно двигаться к целям.

Скорпион

Скорпионы, новолуние в Тельце приносит ощущение освобождения и внутреннего обновления. С переходом Урана в новый знак усиливается желание перемен. В начале недели Луна в Рыбах может вернуть вас к незавершённым ситуациям прошлого, особенно в отношениях, чтобы вы смогли их переосмыслить и не повторять старые ошибки.

Важно отказаться от обид и сосредоточиться на восстановлении гармонии. Луна в Овне принесёт эмоциональные испытания, но они помогут лучше понять себя. Новолуние в Тельце усиливает потребность в близости и тепле в отношениях. Сейчас важно проявлять заботу и открыто говорить о чувствах. Луна в Близнецах улучшит общение и поможет развивать эмпатию и понимание в отношениях.

Козерог

Козероги, новолуние в Тельце делает вас особенно заметными и усиливает влияние на окружающих. Романтическая сфера становится более активной, а отношения получают шанс на обновление или примирение. Одинокие представители знака становятся более привлекательными и открытыми для новых знакомств.

В начале недели Луна в Овне заставит сосредоточиться на доме и внутренней стабильности. По мере движения недели усиливается ощущение укрепления связей, особенно с приближением перехода Марса в Телец. Это время также связано с эмоциональным очищением и переосмыслением реакций. Важно контролировать импульсивность и учитывать мнение других. Луна в Близнецах в конце недели сделает общение с близкими более лёгким и поможет улучшить атмосферу в семье.

