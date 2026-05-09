'Равных нашим ребятам нет': эксперт оценил инициативу по созданию ЧВК и указал на ключевые риски

Эксперт не исключает, что украинские ЧВК смогут потеснить западных конкурентов.

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что в Украине готовят законодательную основу для функционирования частных военных компаний. По его словам, это должно стать реальной бизнес-возможностью для украинских военных после войны. О том, почему эта инициатива возникла именно сейчас, могут ли украинские ЧВК потеснить другие подобные формирования из разных стран мира и не станут ли они частными армиями в руках бизнесменов, УНИАН поговорил с военным экспертом, бывшим спикером Генштаба ВСУ Владиславом Селезневым.

Почему сейчас возникла инициатива по созданию частных военных компаний, когда в стране происходят боевые действия?

Думаю, что здесь президент пытается решить два ключевых вопроса: удовлетворить запрос общества на наше безопасное мирное будущее, а также что-то нужно будет делать с теми ребятами, которые имеют огромный опыт участия в боевых действиях, и это они умеют делать лучше всех в мире. Найдут ли они легко свое место в гражданской жизни, где нужно не убивать, а необходимо что-то создавать? Это вопрос дискуссионный.

Поэтому вполне вероятно, что эта инициатива президента направлена на то, чтобы обеспечить достойное будущее для тех людей, которые считают право на защиту делом всей своей жизни.

Уже видел заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о том, что они в рамках широкой коалиции отрабатывают инициативу президента с участием народных депутатов, представителей общественного сектора, медиа-специалистов по созданию законодательной базы, которая будет регулировать деятельность частных военных компаний.

Но я пока не получил четкого ответа, будет ли это исключительно государственная история, то есть все будет происходить в рамках государственных институтов, или все-таки этим могут заниматься частные лица или организации. Вопрос пока без ответа. Мировой опыт показывает, что существуют военные компании типа Французского корпуса под флагом государства, но есть еще огромное количество частных, в частности, в США, которые действуют под эгидой частного бизнеса. Здесь возникает важный вопрос – как в таком случае будет урегулирован вопрос с оружием, ведь речь идет о довольно мощных средствах поражения? Сейчас трудно ответить на этот вопрос. Есть много рисков.

За рубежом ЧВК – это своего рода инструмент "экспорта" услуг в сфере безопасности. Как не допустить перерастания этой истории в частные армии, которые будут использоваться, например, в политической борьбе?

Законодательная база в этой сфере должна быть настолько четко урегулирована, чтобы не было лазеек и соблазнов для таких действий. Чтобы не возникало прецедентов, когда ЧВК будет использована против народа Украины. Это очень серьезный вызов, такой вариант неприемлем для Украины. Поэтому законодательство нужно разработать так, чтобы не было таких ситуаций.

Конечно, риски всегда есть, потому что кто-то стремится оказать серьезное влияние, в частности, на общественно-политическую ситуацию в Украине с использованием частных военных компаний, кто-то хочет благодаря этой истории серьезно ограничить право на доступ к оружию. Но законодатель должен действовать так, чтобы обеспечить соблюдение прав и свобод граждан.

Учитывая огромный боевой опыт в условиях, которых не было ни в одной другой войне в мире, как вы думаете, смогут ли украинские ЧВК потеснить западных конкурентов? Чем они могут выделиться среди других подобных формирований?

Первое и главное – опыт украинских военных сейчас неоценим. Он настолько масштабный и впечатляющий, что равных нашим ребятам нет. Поэтому в этой конкуренции мы фактически выступаем донорами безопасности. У наших ребят нет и, вряд ли, будут конкуренты, учитывая то, что боевых действий такого масштаба, с таким количеством личного состава, такой активностью на территории европейского континента не было со времен Второй мировой войны.

Я не думаю, что мы столкнемся с ожесточенной конкуренцией, хотя, безусловно, рынок достаточно тесен, много желающих зарабатывать деньги. Но опыт наших военных несравнен. А там деньги действительно немалые.

О каких суммах может идти речь, и сколько на этом может заработать непосредственно государство?

Безусловно, это довольно прибыльный бизнес. Надо понимать, что сумма контракта будет зависеть от тех задач, которые будут выполнять представители ЧВК, учитывая функционал, ресурсные затраты. От этого будет зависеть и конечный чек.

Учитывая то, что США – довольно богатая страна, а представители ее элиты участвуют в финансировании таких компаний, это может свидетельствовать о том, что финансы там очень серьезные. Учтем и тот факт, что мировое сообщество теперь понимает, что прежний мировой порядок уже не работает. Он был разрушен агрессией РФ и негласной частичной поддержкой этих действий Китаем вместе с Северной Кореей и Ираном. Разрушили ситуацию с безопасностью в мире, а значит, спрос на безопасность всегда будет оставаться, и государства и люди готовы платить немалые деньги, чтобы обезопасить себя от любых неожиданностей. За красивые глаза деньги платить не будут, поэтому на этом специфическом рынке будут цениться военные, имеющие реальный боевой опыт.

Точные суммы выплат на этом рынке трудно назвать, потому что все зависит от выполнения задач. Но это точно не три копейки. Понятно, что одно дело – сопровождать грузы на кораблях, которые проходят через зоны риска, в частности, Ормузский пролив, а другое дело – когда нужно проводить мероприятия по деблокированию определенных объектов или участвовать в операциях против наркокартелей, на стороне которых воюют хорошо обученные и вооруженные люди.

Чем такие ЧВК будут отличаться от обычных Вооруженных сил или, условно, Нацгвардии? Что должен понять для себя ветеран, выбирающий между контрактом с ВСУ и присоединением к частной компании?

Все же стоит нам говорить о том, что ЧВК – это наше несколько отдаленное будущее в послевоенный период. Конечно, выплаты там будут существенно отличаться от государственного сектора. Хотя, если будут реализованы президентские инициативы по существенному повышению денежного обеспечения в армии, возможно, ситуация немного изменится. Но все же стоимость этих услуг будет критически различаться, потому что безопасность никогда не бывает дешевой.

Кто может быть владельцем таких ЧВК? Бизнес? Или это будет эксклюзивное право государства?

Учитывая то, что президент Украины выступает с такой инициативой, то, вероятно, государство Украина будет выступать конечным бенефициаром этих институтов. Хотя мир знает немало примеров, когда к этим вещам причастны структуры безопасности и бизнеса, создаваемые усилиями бывших военных, имеющих боевой опыт. Они объединяются в коалиции и далее продвигают этот бизнес.

Здесь важно, как законодатель пропишет нормативную базу. Ведь может быть и прямо запрещено существование частных военных компаний не под эгидой государства. Если будут исключения, то тогда возможна здоровая конкуренция на этом рынке труда.

Могут ли гражданские лица присоединяться к таким структурам? Или это будет ниша только для военных, участвовавших в боевых действиях?

ЧВК – это не только солдаты с оружием. Есть разные функции, где могут быть задействованы, в частности, технологи, ИТ-специалисты, аналитики, а также те, кто работает с техникой и обслуживает ее. Спектр персонала будет достаточно широким.

Люди, не имеющие украинского гражданства, но воевавшие на стороне нашего государства, смогут присоединяться к ЧВК?

Современный мир – это глобальное пространство, где границы, национальности, принадлежность к государствам не являются определяющими. Приоритетом будет способность выполнять задачи. Неважно, какого цвета кожа у наемника, неважно, какой паспорт у него в кармане, а важно, насколько он профессионален и способен продуктивно работать в команде.

У многих украинцев ЧВК ассоциируются с тем самым "Вагнером". Можем ли мы воспользоваться российским опытом или это станет хождением по граблям?

Глава "Вагнера" Евгений Пригожин не создал чего-то уникального. Он скопировал ЧВК, которые есть в разных странах. Но "вагнеровцы" были адаптированы под запрос спецслужб РФ. ЧВК "Вагнер" крышевала ФСБ, и они выполняли специфические задачи, в которых РФ не хотела официально запятнаться.

Опыт, который можно использовать? Надо отдать должное Пригожину, который хорошо организовал подготовку наемников. Часто они готовились с учетом географических и климатических особенностей для работы в других странах, в частности, на африканском континенте. Там был довольно серьезный отбор, обеспечение.

Говорить об этой российской ЧВК как об эталоне для подражания я бы не рискнул из-за того, что "вагнеровцы" во время выполнения своих миссий забывали, что они люди. Они действовали как существа, у которых не было жалости ни к жертвам, ни даже к своим, если вспомнить жесткие методы наказания, а также "мясорубные" штурмы, которые апробировались именно в этих подразделениях, а дальше это уже использовали в российской армии.

Почему все-таки речь идет о создании ЧВК уже после войны? Разве сейчас это не было бы целесообразно?

Сейчас все ресурсы нашего государства направлены на то, чтобы мы обеспечили наших военных в обороне, которые отстаивают независимость Украины.

Выделять дополнительные силы и средства ради создания частных военных компаний – а речь же идет об инвестициях, развитии – точно не к месту. После войны, когда появится большое количество бывших военных, стремящихся продолжить свою профессиональную карьеру в сфере обеспечения безопасности, это будет актуально. Потому что тогда будут решаться два вопроса: трудоустройство бывших военных, которые будут представлять Украину на таком важном рынке услуг, и пополнение украинского бюджета.

Сегодня у украинских мужчин есть работа, где они могут применить свои навыки, знания и умения, чтобы защитить свою страну.

справка Владислав Селезнев военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Полковник ВСУ в отставке. До российской оккупации Крыма работал начальником Крымского медиацентра Министерства обороны Украины. С началом АТО был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. С ноября 2014 года по 2016 год был начальником пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В конце 2017 года уволился из Вооруженных сил Украины по истечении контракта.

