'Мона Лиза' скрывала болезнь, которую медицина описала лишь спустя 346 лет

Знаменитая картина "Мона Лиза", созданная Леонардо да Винчи в начале XVI века, может содержать первое в истории изображение наследственной болезни, которую медицина официально признала лишь в XIX веке.
Речь идет о семейной гиперхолестеринемии – генетическом расстройстве, из-за которого организм не способен нормально выводить "плохой" холестерин, пишет Wionews.
Ученые обратили внимание на две детали портрета: желтоватое пятно возле левого века женщины и небольшой отек на правой руке. В современной медицине эти симптомы известны как ксантелазма и ксантома – характерные признаки повышенного уровня холестерина.
Исследование, опубликованное в 2008 году в журнале Current Cardiology Reviews, предполагает, что модель картины – Лиза Герардини – могла страдать именно семейной гиперхолестеринемией.
Болезнь официально описали только в 1852 году
Автор исследования, норвежский врач Лейв Осе, заявил, что картина да Винчи может быть первым зафиксированным изображением этой болезни в истории.
При этом сам портрет был написан примерно в 1506 году, тогда как официальное медицинское описание семейной гиперхолестеринемии появилось только в 1852 году – спустя 346 лет.
Ранняя смерть модели тоже может быть связана с болезнью
По данным историков, Лиза Герардини умерла в возрасте 37 лет. Точная причина ее смерти неизвестна, однако ученые отмечают, что семейная гиперхолестеринемия значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте.
Врачи также напоминают, что эффективное лечение повышенного холестерина появилось лишь в XX веке после создания статинов.
Исследователи указывают, что похожие симптомы были замечены и на "Портрете старухи", написанном в 1663 году голландским художником Франсом Халсом.
Впрочем, именно работа да Винчи считается самым древним возможным "медицинским свидетельством" наследственного высокого холестерина в истории искусства.