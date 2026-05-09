Огромный 2-килограммовый рубин нашли в одной из стран Азии

Он не самый большой в истории, но, вероятно, самый ценный благодаря своей чистоте.

В Республике Мьянма (Юго-Восточная Азия) нашли гигантский рубин весом 11 тысяч карат, который уже называют одним из крупнейших и самых ценных в современной истории страны. Камень обнаружили в районе Могок в регионе Мандалай – местности, известной своими месторождениями драгоценных камней.

Находка оказалась настолько редкой и выдающейся, что стала главной новостью в стране. Лидер военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайн вместе с правительственными чиновниками лично осмотрел самородок.

"Рубин весит 2200 граммов (11 000 карат), что делает его чрезвычайно большим, редким и трудным для поиска. Гигантский рубин имеет пурпурно-красный цвет с желтоватыми вкраплениями и считается высококачественным по цвету. Он также обладает умеренной прозрачностью, великолепным стекловидным блеском и остается в своем естественном состоянии без какой-либо обработки или улучшения", – сообщает администрация президента Мьянмы.

Отмечается, что этот рубин является вторым по величине из когда-либо найденных в Мьянме по весу. Более крупный камень был найден в том же регионе в 1996 году – он весил 4290 граммов (21 450 карат). В то же время новую находку считают более ценной из-за ее лучшего цвета, прозрачности и общего качества.

Как пишет CBS News, Мьянма обеспечивает до 90% мировой добычи рубинов, которая сосредоточена в районе Могок. В то же время правозащитные организации неоднократно отмечали, что экспорт драгоценностей идет на финансирование военной хунты, захватившей власть в стране 5 лет назад, а также частично на финансирование вооруженных группировок, ведущих войну против хунты.

Другие выдающиеся находки

Как писал УНИАН, в 2024 году на руднике Карове в Ботсване нашли алмаз весом 2492 карата, который стал вторым по величине в истории и крупнейшим среди всех, когда-либо найденных в стране. Канадская компания Lucara Diamond назвала камень "исключительным" и "высококачественным". Его удалось извлечь без повреждений благодаря рентгеновской технологии. Крупнейшим алмазом в мире до сих пор остается Куллинан весом 3106 карат, найденный в Южной Африке в 1905 году.

Также мы рассказывали, что в Австралии любитель с недорогим металлоискателем нашел самородок весом почти 2,5 кг из золота стоимостью около 160 тысяч долларов. Находка была сделана в регионе Золотого треугольника – одном из самых богатых золотодобывающих районов мира, где месторождения формировались миллионы лет в кварцевых жилах.

