Гороскоп на неделю: Девам - страхи в отношениях, Скорпионам - исцеление

Овнам советуют помнить, что поспешность сейчас не принесет нужного результата.

Составлен гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2026 года для всех знаков Зодиака. Начало периода пройдет под влиянием Луны в Рыбах, которая принесет каждому знаку ощущение внутреннего спокойствия и поможет восстановить эмоциональное равновесие в последние дни сезона Тельца. Одновременно все начнут готовиться к важной перемене – уже в воскресенье Марс перейдет в новый знак, что повлияет на способы достижения целей и наши жизненные приоритеты.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

12 мая Луна окажется в Овне, обращая внимание на сферы, где особенно важно сохранять дипломатичность и не поддаваться импульсивности, усиливаемой Марсом. Новолуние в Тельце 16 мая усилит романтические настроения и заставит задуматься о стабильности в отношениях и общении. А переход Луны в Близнецы в этот же день принесет легкость в разговорах, тягу к новым знаниям и желание делиться своими мыслями.

Овен

На этой неделе вам может захотеться забыть об обязанностях и действовать исключительно по настроению, однако обстоятельства покажут: поспешность сейчас не принесет нужного результата. Понедельник под влиянием Луны в Рыбах подойдет для отдыха, размышлений и переосмысления своих желаний. Усилится интерес к обучению и саморазвитию, и это состояние сохранится на протяжении всей недели. Марс пока остается в вашем знаке, добавляя сил, выносливости и уверенности. Новолуние в Тельце в субботу затронет финансовую сферу. Вам вновь напомнят о важности терпения, разумного подхода к деньгам и долгосрочного планирования. Период благоприятен для накоплений и отказа от необдуманных трат. В конце недели Луна в Близнецах подарит вдохновение, новые идеи и желание чаще бывать в движении, открывая для себя что-то необычное.

Телец

В начале недели особое значение для вас приобретут дружба и поддержка близких людей. Именно окружение поможет вам раскрыть способности и почувствовать уверенность в своих силах. Когда Луна перейдет в Овен, наступит хороший момент для отдыха и восстановления внутренних границ. Марс продолжит подталкивать вас к переоценке отношений и заставит внимательнее относиться к своему эмоциональному состоянию. Новолуние в вашем знаке в субботу принесет ощущение уверенности и внутренней силы. Этот сезон Тельца постепенно помогает вам понять, чего вы действительно хотите, и вдохновляет смелее брать управление жизнью в собственные руки. Выходные окажутся особенно приятными: соединение Луны и Урана усилит стремление к успеху, поможет строить планы и укреплять важные отношения.

Близнецы

На этой неделе вам особенно важно укрепить основу для дальнейшего профессионального роста. Луна в Рыбах в начале периода подскажет не торопить события. Все усилия, вложенные ранее, постепенно начинают приносить плоды. Новолуние в Тельце станет временем размышлений о вашем пути за последние годы. Вы сможете иначе взглянуть на пережитые сложности и осознать, насколько сильно они повлияли на ваше развитие. Если вам кажется, что жизнь развивается не так быстро, как хотелось бы, возможно, сейчас стоит изменить отношение к происходящему. Ваш шанс обязательно появится – важно не переставать двигаться вперед.

Рак

Поскольку Юпитер вскоре покинет ваш знак, начало недели станет удачным моментом для анализа всего опыта, полученного за последний год. Луна в Овне поможет проявить лидерские качества и подтолкнет к более активным действиям. А энергия новолуния в Тельце сделает общение мягче и дипломатичнее, особенно в выходные. В отношениях станет больше взаимопонимания. Луна в Близнецах поможет легче находить компромиссы и спокойнее обсуждать даже сложные темы. Возможны примирения и разрешение старых недоразумений.

Лев

Сезон Тельца оказался для вас непростым, но одновременно и очень продуктивным. Луна в Рыбах в начале недели поможет это осознать. Во второй половине недели Луна в Овне укрепит вашу уверенность в собственных взглядах и убеждениях. Новолуние заставит искать нестандартные решения и смотреть на привычные вещи под новым углом. В профессиональной сфере вы почувствуете желание побеждать и добиваться большего. Марс в Овне продолжит мотивировать вас бороться за свои цели и не отказываться от амбиций. Луна в Близнецах в выходные поможет воплотить идеи в жизнь и вдохновит на новые проекты.

Дева

На этой неделе особое внимание потребуется отношениям. Луна в Рыбах принесет мягкую и исцеляющую энергию, которая поможет лучше понять себя и окружающих. Луна в Овне заставит вас взглянуть в лицо своим страхам и стать увереннее. Сатурн учит вас избавляться от ограничений прошлого и двигаться вперед. Новолуние в Тельце подчеркнет важность дружбы и поддержки. Вы сможете яснее увидеть, кого действительно стоит впускать в свою жизнь и кому можно доверять.

Весы

Начало недели может подтолкнуть вас к изменениям в привычном распорядке дня. Когда Луна перейдет в Овен, отношения с окружающими выйдут на первый план. Вам придется проявлять максимум дипломатичности, поскольку влияние Марса может провоцировать напряжение и конфликты. Новолуние в Тельце поможет понять, чего ожидать от ближайшего месяца. Несмотря на сложности, вы почувствуете в себе достаточно смелости, чтобы справиться с любыми испытаниями. Луна в Близнецах принесет более легкое настроение и поможет открыться новым идеям, знаниям и взглядам на жизнь.

Скорпион

Начало недели пройдет спокойнее и подарит больше оптимизма. Однако затем Луна в Овне заставит обратить внимание на повседневные привычки и сферы жизни, требующие изменений. Новолуние в Тельце активирует сектор отношений и поможет наладить связь с окружающими. В ближайшее время ваши контакты с людьми могут стать гораздо более значимыми. В выходные Луна в Близнецах усилит эмоциональность и подтолкнет к глубокому внутреннему исцелению. Особенно полезными окажутся медитации, самоанализ и ведение дневника.

Стрелец

Начало недели поможет вам определиться с дальнейшим направлением в учебе или карьере. Энергия Рыб подтолкнет к раскрытию талантов и развитию навыков. Луна в Овне вернет вдохновение и желание завершить отложенные дела. Пока Марс еще остается в этой части вашей карты, постарайтесь максимально использовать этот период для продуктивной работы. Новолуние в Тельце поможет наладить режим и улучшить отношения с окружающими. Также станет проще урегулировать старые конфликты. Луна в Близнецах добавит романтики в выходные. Возможны неожиданные чувства, возвращение к прошлой истории любви или важные перемены в нынешних отношениях.

Козерог

В начале недели поток новых идей и вдохновения поможет вам взглянуть на старые проекты по-новому. Общение с творческими людьми окажется особенно полезным. Луна в Овне пробудит внутреннюю силу, но одновременно напомнит о необходимости решать семейные вопросы спокойно и открыто. Постарайтесь избегать эмоциональных всплесков дома. Новолуние в Тельце усилит романтическое настроение и поможет снова поверить в любовь. А Луна в Близнецах напомнит о важности отдыха, заботы о себе и восстановления сил.

Водолей

В начале недели вам будет проще находить решения и правильно подбирать слова в общении с окружающими. Луна в Овне вместе с Марсом и Сатурном поможет завершить ситуации и истории, начавшиеся еще в апреле. Новолуние в Тельце станет для вас важной точкой отсчета, открывая новые возможности и перспективы на ближайшие месяцы. Луна в Близнецах и влияние Урана в конце недели вдохновят вас на творческие проекты и помогут ярче проявить собственный голос и идеи.

Рыбы

На этой неделе внутренние сомнения и эмоциональное напряжение могут периодически сбивать вас с пути, поскольку Марс и Сатурн продолжают влиять на ваши мысли и решения. Однако Луна в вашем знаке в начале недели принесет поддержку и поможет почувствовать уверенность. Луна в Овне может создать некоторые трудности, но вы уже готовы справляться с препятствиями гораздо увереннее, чем раньше. Новолуние в Тельце поможет избавиться от ощущения неопределенности и начать строить планы на будущее. Вы постепенно становитесь создателем новой главы своей жизни. Конец недели окажется вдохновляющим и насыщенным общением. Новые знакомства, поддержка друзей и укрепление семейных связей помогут вам почувствовать себя гораздо спокойнее и счастливее.

Вас также могут заинтересовать новости: