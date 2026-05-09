Россия тайно доставляет военные и коммерческие грузы в Иран через Каспийское море, - NYT

Многие суда, курсирующие по маршруту между российскими и иранскими портами, обычно отключают транспондеры.

С начала войны в Иране Каспийское море приобрело новое значение как торговый путь, связывающий Россию и Иран. Он обеспечивает проход как для открытой, так и для тайной торговли между странами, пишет The New York Times.

Американские чиновники рассказали журналистам, что Россия поставляет в Иран компоненты для дронов через Каспийское море. По их словам, так Тегеран смог восстановить свои наступательные возможности после потери примерно 60% своего арсенала беспилотников. Также РФ поставляет Ирану товары, которые обычно проходили бы через Ормузский пролив, ныне блокируемый ВМС США, в рамках мировой торговли.

Иранские чиновники в разговоре с журналистами заявили, что работа по открытию альтернативных торговых путей продвигается быстрыми темпами. Они поделились, что четыре иранских порта в Каспийском море работают круглосуточно, принимая пшеницу, кукурузу, корма для животных, подсолнечное масло и другие грузы.

Видео дня

Кроме того, на стремительный рост перевозок товаров через Каспийское море также указывают российские торговые чиновники и портовая статистика. Руководитель аналитического отдела медиа-группы PortNews Виталий Чернов рассказал журналистам, что два миллиона тонн российской пшеницы, которые раньше ежегодно поставлялись в Иран через Черное море, теперь идут через Каспийское море.

"На фоне нестабильности на Ближнем Востоке каспийские маршруты в Иран выглядят гораздо привлекательнее", - подчеркнул он.

Глава компании "РусИранЭкспо" Александр Шаров в разговоре с журналистами заявил, что в 2026 году объем грузоперевозок через Каспийское море может удвоиться. Он признал, что западные санкции заставили некоторые крупные компании с осторожностью относиться к перевозкам через это море, но кризис в Ормузском проливе, по его словам, может помочь преодолеть эту проблему.

Идеальное место для обхода санкций

Также в издании добавили, что многие суда, курсирующие по маршруту между российскими и иранскими портами, обычно отключают транспондеры, позволяющие отслеживать их с помощью спутников. В отличие от Персидского залива, США не могут перехватывать суда в Каспийском море, поскольку доступ к нему имеют только пять стран - Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.

"Если вы думаете об идеальном месте для обхода санкций и военных поставок, то это Каспийское море", - сказала журналистам Николь Граевски, профессор, специализирующаяся на Иране и России в Sciences Po.

РФ хотела передать Ирану тысячи дронов для атак на американских военных

Ранее The Economist со ссылкой на секретный документ российской военной разведки писало, что Москва могла предложить Тегерану 5000 FPV-дронов на оптоволокне и беспилотники большей дальности со спутниковым наведением.

В документе сказано, что такие дроны могли быть использованы против американских военных в случае высадки десанта США в Персидском заливе. В документе отдельно отмечалось, что десантные корабли уязвимы для атак роями по 5-6 беспилотников с расстояния 15-30 км.

Вас также могут заинтересовать новости: