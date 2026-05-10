Стратовулкан в Иране 'вырос' на 9 сантиметров, ученые предупредили об угрозе

Исследователи не утверждают, что извержение обязательно произойдет, но обращают внимание на другую проблему.

За десять месяцев в 2023-24 годах вершина вулкана Тафтан, расположенного на юго-востоке Ирана, поднялась на 9 сантиметров. Это может быть признаком того, что под землей нарастает давление и за вулканом нужно пристально наблюдать, пишет ресурс Eco News.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, подъем вершины происходил с июля 2023 года по май 2024 года. Особенно ученых поразил тот факт, что оседания вершины не произошло. Считается, что это может быть свидетельством удержания избыточного давления даже после того, как поверхность стратовулкана перестала подниматься.

Учитывая, что Тафтан расположен в регионе с ограниченным наземным мониторингом, было решено использовать интерферометрический радар с синтезированной апертурой (InSAR) на базе европейских спутников Sentinel-1. Также была применена так называемая "фильтрация синфазного режима", чтобы устранить атмосферные артефакты, которые могут мешать радиолокационным измерениям.

Моделирование деформации стратовулкана указывает на то, что источник давления находится на относительно небольшой глубине – около 460–630 метров. Этого недостаточно, чтобы говорить о наличии гидротермальной системы – сети горячей воды и вулканических газов, которая может расширяться во время движения жидкостей и их улавливания.

Лучше всего подъем вершины вулкана объясняет магматическое хранилище, расположенное на глубине нескольких километров, значительно ниже источника давления. Авторы исследования утверждают, что этот подъем скорее связан с давлением газа и жидкости над более глубокой магмой, а не с новой лавой, вырывающейся на поверхность.

Внешние факторы, такие как осадки или землетрясения, не соответствовали закономерностям, которые фиксировали ученые.

Тафтан возвышается на высоту около 3 940 метров, и на его вершине есть отверстия, через которые выходит пар и газы, богатые серой.

Последняя крупная фаза извержения Тафтана произошла примерно 700 тысяч лет назад, хотя геологические оценки и расходятся.

Исследователи не говорят, что извержение неизбежно произойдет, но обращают внимание на другую проблему. Речь идет о фреатических взрывах, которые происходят в гидротермальных системах. Это происходит, когда горячие жидкости мгновенно превращаются в пар вблизи поверхности.

"Эти взрывы могут быть внезапными, и их, как известно, трудно предсказать без плотной сети датчиков. Добавьте к этому вулканические газы, разносимые ветром, и вы получите более привычную опасность, поскольку кратковременное вдыхание диоксида серы может затруднить дыхание, а в высоких концентрациях оксиды серы могут нанести вред растениям, повреждая листья и замедляя их рост", – поясняется в материале.

Ученые советуют постоянно измерять показатели содержания диоксида серы, диоксида углерода и водяного пара в фумаролах, а также создать базовую сеть сейсмометров и GPS-станций для отслеживания подземных толчков и медленных изменений в рельефе Тафтана.

