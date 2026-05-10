Как определить, какое животное роет ямы у вас во дворе

Ямы, насыпи или туннели на газоне или клумбе – это неприятно. А на огороде или в саду такие конструкции будет не просто вредить растениям, но и не дадут собрать урожай. А вот выяснить, кто этот вредитель не так-то просто. Эксперты рассказали сайту Southern Living, как собрать информацию, чтобы выяснить, какое животное может быть причиной.

Роберт Пирс, доктор философии, доцент и специалист по рыболовству и дикой природе в Университете Миссури, говорит, что методы борьбы с разными животными различаются. "Это, по сути, процесс исключения. У вас может быть 20 возможных виновников, которых можно сузить до двух или трех наиболее вероятных подозреваемых", – добавил Майк Менгак, доктор философии, почетный профессор и специалист по дикой природе Университета Джорджии.

Кроме диких животных это может быть просто собака вашего соседа. Поэтому всегда лучше собрать новую информацию, чтобы выяснить, кто копает у вас во дворе.

Первый шаг – узнать, какие животные обитают в вашем регионе. Затем нужно классифицировать повреждения. Посмотрите, где они обнаружены - на травянистом лугу, вдоль лесной полосы в задней части вашего участка или посреди клумб. Знание того, какие типы среды обитания предпочитают определенные виды диких животных, может помочь в их идентификации.

Некоторые виды повреждений чаще встречаются в определенные сезоны. Например, весной самки, устраивающие норы, могут быть более склонны выкапывать себе место для выращивания детенышей.

У животных есть определенное время суток, когда они наиболее активны. Например, если вы проснетесь и обнаружите повреждения на грядках или газоне, это точно не птицы, потому что они ночуют на деревьях, чтобы укрыться от хищников.

Обратите внимание на форму ямы (плоская или приподнятая?), на то, насыпана ли она землей, и на ее размер. Все это подскажет, какое животное ее выкопало.

Это не всегда легко заметить, но следы животных также могут помочь определить потенциальных виновников.

Распространенные животные, которые роют ямы во дворах

На вашем газоне и в саду может находиться множество различных вредителей, но вот несколько наиболее распространенных.

Кроты – насекомоядные животные, они роют туннели в поисках пищи. Они оставляют после себя характерные приподнятые земляные гряды над своими туннелями, расположенными на глубине 5 и более дюймов под поверхностью земли. Можно увидеть длинные прямые ходы и туннели, извивающиеся вокруг, а также изредка встречающиеся холмики, высотой до 30 см. Они питаются днем и ночью, поскольку рытье туннелей требует большого количества калорий для поддержания жизнедеятельности.

Фазаны не причиняют большого ущерба, но в конце лета, осенью и зимой они собираются в стаи, насчитывающие от 20 до 30 особей. Они могут повредить недавно засеянные газоны, озелененные участки или сады. Но, как показывают исследования, если вы не видите, как они наносят ущерб, то, как правило, то, что большинство людей считает результатом действий индеек, на самом деле является делом рук других диких животных, например, косуль или зайцев. Другие птицы, например, вороны и сойки, также могут повреждать газоны.

Как бороться с кротами - больше советов

Напомним, что большое количество кротов на участке может стать проблемов, поскольку их ходы повреждают корни растений. Один из способов безопасно отпугнуть кротов - залить в их норы раствор на основе уксуса. Раствор готовится из воды и уксуса в пропорции 3 к 1. Им можно обработать входы в норы из пульверизатора или залить внутрь ходов. Обрабатывать нужно осторожно, чтобы не попасть на садовые растения.

