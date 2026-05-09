В России растет критика власти на фоне войны и внутреннего давления, – Bloomberg

Усталость от войны усиливает пессимизм и недовольство в российском обществе.

В России усиливается усталость от войны и внутренних ограничений, а часть населения начинает возлагать ответственность за происходящее на Кремль, сообщает Bloomberg.

В течение первых лет полномасштабного вторжения России в Украину многие граждане поддерживали действия Владимира Путина, руководствуясь националистическими настроениями. Другие предпочитали не выражать свою позицию из-за опасений репрессий даже за умеренную критику социально-экономической ситуации.

Однако, по данным издания, ситуация начинает меняться. Усиливается пессимизм относительно будущего. Украинские беспилотники всё глубже проникают на территорию России, а ограничения доступа к интернету, объясняемые властями мерами безопасности, вызывают недовольство населения.

На этом фоне растёт критика в адрес властей: "В России растет мнение, что нынешняя система управления становится слишком разрушительной и все более саморазрушительной. Терпимость к существующему положению вещей снижается", – говорит основатель консалтинговой компании R.Politik Татьяна Становая.

Дополнительным фактором общественного напряжения становятся атаки беспилотников, инфляция, высокие процентные ставки и закрытие предприятий. В ряде регионов фиксируются экономические трудности и отток специалистов.

Политолог Александр Баунов отмечает изменение общественного настроя: "Отношение к Путину меняется. Такое ощущение, будто изменился сам состав атмосферы", – сказал он.

Согласно опросам, уровень одобрения Владимира Путина снизился до 66%, а доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, составляет около 55% – минимальный показатель за период войны.

Директор "Левада-центра" Денис Волков связывает это с общими социально-экономическими факторами:

"Усталость от продолжающейся войны без четкого конца, в сочетании с налоговым давлением и ухудшением экономической ситуации, способствует росту пессимизма".

Отдельно приводятся заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который предупреждает о возможных последствиях экономической политики:

"Мы вам уже десять раз говорили, что экономика неизбежно потерпит крах. Если вы срочно не примете финансовые, экономические и другие меры, то к осени мы столкнемся с тем, что произошло в 1917 году. Мы не имеем права это повторять!"

В материале также упоминаются случаи публичной критики власти со стороны блогеров, комментаторов и бывших провластных активистов, часть которых начала открыто выражать сомнения в устойчивости текущей политической системы.

Несмотря на это, издание отмечает, что пока нет признаков непосредственной угрозы позиции Владимира Путина или пересмотра курса Кремля в отношении войны.

Отметим, сегодня, 9 мая, стало известно, что Россия намерена попросить Украину еще об одном режиме тишины в последней декаде мая. Это необходимо для ремонта линии электропередач, которая питает Запорожскую атомную станцию.

Это весьма интересно на фоне того, что в последние часы режима тишины россияне ударили по многоэтажке в Харькове. По состоянию на 23:00 9 мая известно о двоих пострадавших.

