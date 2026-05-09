В ВСУ рассказали, как россияне под прикрытием 'перемирия' используют паузу на фронте

9 мая можно считать своего рода "выходным" перед возобновлением активных боевых действий, говорит Трегубов.

Относительная пауза в боевых действиях на фронте 9 мая характеризуется попытками российских оккупантов проводить ротацию, подвозить новые силы и готовиться к возобновлению наступательных действий. Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в марафоне "Единые новости".

"Именно на сегодняшний день они действительно пытаются взять паузу и использовать эту паузу для подвоза сил, для ротации и вообще для восстановления своих наступательных возможностей", – сказал пресс-секретарь.

Впрочем, по его словам, Силы обороны тоже используют возможности для налаживания логистики, ротаций.

"На этот раз все нормально. Похоже, что пока именно на сегодняшний день россияне действительно не хотели возможных эксцессов с этим самым парадом", – подчеркнул Трегубов.

Также он ответил на вопрос, наблюдаются ли в рядах российских захватчиков перегруппировки или какие-либо другие маневры косвенного военного характера, не связанные с атакующими действиями.

"Нет, не атакующие. То, что я сейчас сказал. Речь идет о ротационных действиях, о восстановлении атакующих возможностей, о завозе боеприпасов, о чем угодно, что не касается непосредственно атак и обстрелов. Здесь да, очень активно", – подчеркнул Трегубов.

Интенсификация наступления оккупантов наблюдалась с апреля

Он рассказал о российском весенне-летнем наступлении, которое фактически началось раньше, еще в апреле.

"Просто сильная интенсификация боевых действий вдоль всей линии нашей зоны ответственности. Это Харьковщина, восточная Сумщина и Лиманское направление", – отметил Трегубов.

В частности, в апреле оккупанты начали вести себя более активно, пытались сильно давить на Лиман, Купянск, Волчанск и на приграничную зону Сумской области. Силам обороны Украины приходилось это отбивать.

"Но если сравнивать, например, с тем, что было в феврале-марте, то было больше пополнения. В апреле они активно пошли в наступление и продолжают активно наступать, не считая сегодняшнего дня, который можно считать неким выходным. Не могу сказать, что там совсем прекратились боевые действия, но да, они там стали несколько менее интенсивными", – подчеркнул Трегубов.

Захватчики пытаются окончательно уничтожить Волчанск

Отдельно, рассказывая о Волчанске, спикер сообщил, что там сложилась неприятная ситуация, поскольку российские захватчики "разрушают остатки всего того, что стоит в самом городе".

"Я имею в виду все стены, какие-то здания, которые еще могут использоваться, и они пытаются окончательно вытеснить украинцев из юго-восточного района города и пройти и на Липку, и на Волчанские хутора в том числе. Эти попытки оккупантов блокируются. Нарастить там интенсивность у россиян не получается особо, но это такое постоянное наглое давление", – сказал Трегубов.

Парад в Москве

Как сообщал УНИАН, ранее в России в одностороннем порядке провозгласили "перемирие" на 8-9 мая, чтобы в Москве можно было провести парад. В РФ угрожали нанести ракетные удары по центру Киева, если будет попытка сорвать торжества.

Президент Украины Владимир Зеленский по просьбе американской стороны издал официальный указ, которым разрешил России провести военный парад на Красной площади в Москве 9 мая.

