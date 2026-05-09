7 районов Парижа, где реально найти круассаны по €1 и прогуляться вдали от толп

Пока туристы штурмуют Эйфелеву башню, опытные путешественники выбирают места, где жизнь течет в ритме настоящего французского города.

Французская столица готовится к крупным транспортным изменениям – уже весной 2027 года новый скоростной поезд CDG Express соединит главный аэропорт с вокзалом Gare de l'Est всего за 20 минут, сообщает Daily Mail.

Новый маршрут откроет двери в менее известные, но гораздо более дешевые и уютные уголки города. Эксперты и бывшие жители Парижа советуют сместить фокус с переполненного центра на районы, где цены на выпечку не кусаются, а толпы не мешают наслаждаться архитектурой.

9-й округ (район Пуассонье)

Если отойти от гламурных универмагов в сторону жилых кварталов, можно найти лучшие пекарни города. Здесь практически нет иностранцев, а заведения на улице Фобур Пуассоньер предлагают аутентичную кухню по умеренным ценам.

Парк Бютт-Шомон (19-й округ)

Это настоящий "парк юрского периода" посреди города. В отличие от плоских садов центра, здесь есть скалы, водопады и крутые холмы. Это любимое место местных жителей для пикников и утреннего кофе на природе.

Парк Монсо (17-й округ)

Небольшой, но чрезвычайно элегантный сад в престижном районе. Он окружен роскошными особняками и считается одним из самых чистых и "инстаграмных" мест, о котором знают лишь единицы туристов.

Квартал Батиньоль

Эта часть 17-го округа напоминает уютную деревушку. Здесь стоит посетить органический рынок в субботу и заглянуть в независимые магазины, где нет китайских сувениров, а только локальные бренды.

Канал Сен-Мартен

Забудьте о переполненных мостах через Сену. Местные жители выбирают берега канала для пробежек и вечерних посиделок с вином. Мощеные улицы вокруг полны романтических кафе и шлюзов.

Булонь-Биянкур

Хотя формально это пригород, добраться сюда можно за полчаса. Главная достопримечательность – огромный парк Буа-де-Булонь с озерами, ипподромом и Музеем современного искусства Луи Виттон.

Сад растений (Jardin des Plantes)

Самый старый ботанический сад города, который незаслуженно остается в тени Тюильри. Это идеальное место для тех, кто хочет увидеть редкие цветы, цветущие вишни и посетить уютные оранжереи без толчеи.

