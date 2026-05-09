'На юге никакого перемирия нет': Волошин сообщил о более чем 20 боестолкновениях за сутки

Российские войска пытаются прорваться на Гуляйпольском и Александровском направлениях.

Сегодня за сутки уже зафиксировано более двадцати боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются давить на украинские позиции. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сказал Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины.

"Сейчас уже зафиксировано более двух десятков боевых столкновений. Основное количество этих вражеских штурмов приходится на Гуляйпольское направление – там более двадцати. Кроме того, враг штурмует наши позиции и на Александровском направлении. Там также происходят боевые столкновения, и враг пытается вытеснить нас с позиций", – подчеркнул он.

Вместе с тем, по его словам, на Приднепровском направлении ситуация более-менее без штурмов. И на Ореховском направлении также враг пока не штурмовал.

"Однако на каждом из этих направлений достаточное количество обстрелов и ударов дронами. Нет – с начала суток мы не зафиксировали авиационных ударов. И можно сказать, что значительно реже враг применяет БПЛА типа "Шахед". Всего до 16:00 зафиксировано 5 ударов такими дронами, а обычно там полторы сотни", – отметил Волошин.

В то же время, как отмечает спикер, ситуация довольно сложная.

"Враг и штурмует, и обстреливает, и пытается воспользоваться этим так называемым перемирием – хотя не о чем говорить, что есть какое-то прекращение огня, – но он проводит перегруппировку своих подразделений, пытается наладить логистическое обеспечение, пополнение. Поэтому он использует это так, как ему нужно", – рассказал представитель командования.

Об особенностях российских штурмов в районе Гуляйполя

Как сообщил спикер, в настоящее время российские оккупанты довольно активно штурмуют в районе расположения населенных пунктов Зализнычное, Чаривное, Мирное и пытаются прорваться к Гуляйпольскому и дальше к Верхней Терсе. На этом участке фронта происходит большая часть штурмов. Кроме того, противник пытается продвигаться и к северу от Гуляйполя.

"Основная тактика – это тактика малых пехотных групп. Как враг штурмует? Он пытается изолировать наши подразделения, которые находятся на переднем крае наших позиций, и нанести удары по логистике, отрезать ее. После этого – наносит удары по самим позициям. И после этого туда идут один за другим штурмы этих пехотных групп", – отметил Волошин.

По его словам, враг считает, что такая тактика принесет успех.

Враг проводит ротации

Как сообщал УНИАН, сегодня спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что относительная пауза 9 мая в боевых действиях на участке фронта, охватывающем Лиманский, Купянское, Волчанское направления и восточную границу Сумской области, характеризуется попытками российских оккупантов проводить ротации, подвозить новые силы и готовиться к возобновлению наступательных действий.

