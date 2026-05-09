Православный праздник сегодня носит народное название Симонов день.

10 мая по новому церковному календарю в украинских храмах чтят чудотворную Киево-Братскую икону Божией Матери - одну из особо почитаемых святынь, к которой верующие обращаются с молитвами о защите и помощи в трудные времена.

Какой церковный праздник сегодня отмечают православные по старому календарю, а также какие традиции, народные обычаи и предостережения связаны с этим днем - рассказываем ниже.

В 2023 году ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, и ныне все праздники с фиксированной датой отмечаются на 13 дней раньше, чем прежде. Впрочем, церковь не обязывает всех следовать новому стилю - общины и монастыри самостоятельно решают, каким календарем руководствоваться.

Какой сегодня праздник церковный в Украине

10 мая в православных храмах Украины почитают Киево-Братскую икону Божией Матери, которую также называют Братской Богородицей. По старому стилю святыню будут чтить 23 мая.

Образ считается одним из самых почитаемых среди святынь Киева. Перед иконой верующие молятся о защите, помощи и заступничестве в трудных жизненных обстоятельствах.

Согласно преданию, икона явилась в 1654 году и первоначально находилась в Борисоглебском храме города Вышгорода (ныне Киевская область). Во время войны в 1662 году город был разрушен, однако святыню удалось спасти - икону пустили по водам Днепра, и течение принесло ее к Подолу. Там образ нашли и перенесли в Братский монастырь, где он занял особое место в Богоявленском соборе.

Существует и другое предание: якобы захватившие Вышгород татары использовали иконы как плоты, но буря разметала их по реке. Спастись удалось лишь одному человеку, который удерживал Братскую икону. Его вынесло к берегу Киева, где он принял крещение, а сам образ остался в монастыре как святыня.

В советский период икона считалась утраченной: в 1934 году монастырь закрыли. Однако позже в музейных архивах обнаружили упоминания о ее сохраненном списке начала XVIII века, а в документах 1926 и 1948 годов зафиксировано пребывание образа в Киево-Печерской лавре.

Сегодня в Национальном художественном музее Украины хранится один из старинных списков этого образа.

Кого еще вспоминают сегодня согласно новому церковному стилю:

апостола Симона Зилота;

святителя Симона Киево-Печерского, епископа Владимирского и Суздальского;

мучеников Алфия, Филадельфия и других;

мученика Исихия Антиохийского,

а также блаженную Таисию Египетскую.

Какой церковный праздник сегодня - старый стиль

Православные верующие, которые придерживаются юлианского календаря, 10 мая чтят память преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского. Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, его главные традиции и запреты.

Что нужно и что нельзя делать сегодня

Перед образом Киево-Братской Богородицы просят защиты, помощи в трудностях, здоровья, мира в семье, а также уберечь от врагов и жизненных бед.

В народном календаре этот период называли Симонов день - в честь апостола Симона Зилота, который покровительствует семье, браку и хозяйственным делам, а также "распоряжается" травами и природной силой земли. К нему также обращаются с просьбами о здоровье, благополучии и помощи в сельском труде.

Особое место в народных традициях этого дня занимает отношение к земле – ее воспринимали как именинницу и кормилицу и старались в этот день старались не тревожить почву. Зато хорошо сегодня собирать и сеять травы, а также ходить босиком по земле - верят, что это придает сил и здоровья.

Симонов день считается удачным для сбора лекарственных растений и даже поиска кладов. Растения, принесенные в дом, обладают особой силой: их раскладывают по углам или подвешивают над входом и кроватками детей - как оберег от болезней и недобрых людей.

10 мая важно избегать лени, ссор, злословия, зависти и любых злых мыслей, а также не проявлять жадность.

В этот день избегают тяжелых работ с землей - не копают, не сажают и не пересаживают растения. По поверьям, в Симонов день не следует оставлять кошелек пустым - нужно положить хотя бы несколько монет, чтобы "не отвернулась удача". Также не советуют делать крупных покупок - могут привести к бедности.

Кроме того, не назначают свадьбы и помолвки - такие союзы могут быть непрочными.

Народные приметы о погоде

По приметам дня судят, каким будет лето и погода в ближайшее время:

если с утра активно летают пчелы - день будет солнечным;

с утра кучевые облака на небе - к ясной и теплой погоде в ближайшие два дня;

ночью слышно пение птиц до рассвета - к дождю;

сильный ветер во время дождя - погода скоро улучшится.

Если же на Симона идет дождь - таким же будет и лето.

У кого именины 10 мая

10 мая именины отмечают Василий, Кирилл, Симон и Таисия.

Люди, рождённые в этот период, часто обладают развитой интуицией и способностью тонко чувствовать происходящее вокруг. Им присущи высокий интеллект, любознательность, оптимизм и стремление к постоянному развитию.

Они легко учатся, не боятся работы и новых задач, а внутреннее стремление быть впереди подталкивает их не застаиваться на месте. Такие люди всегда находятся в движении - ищут решения, ставят цели и активно идут к результату.

