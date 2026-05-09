Какие настройки телефона нужно изменить сразу после первого включения: советы экспертов

После покупки нового смартфона многие пользователи сразу начинают устанавливать приложения и переносить данные со старого устройства, забывая о важных системных настройках. Однако именно они влияют на безопасность, автономность и удобство использования устройства.

Эксперты портала SamMobile рассказали, какие параметры стоит изменить в первую очередь, чтобы смартфон работал быстрее, дольше и безопаснее.

Первым делом рекомендуется установить надежную блокировку экрана. Для этого нужно открыть "Настройки" → "Экран блокировки" и выбрать PIN-код, пароль или графический ключ.

Специалисты советуют избегать простых комбинаций вроде "1234" или даты рождения. Владельцам современных моделей также советуют активировать разблокировку по отпечатку пальца или лицу.

Следующий важный шаг – защита учетной записи. В разделе "Настройки" → "Безопасность и конфиденциальность" → "Резервное копирование" следует включить двухэтапную аутентификацию. Это поможет защитить аккаунт даже в случае утечки пароля.

Не менее важны настройки батареи. Для экономии заряда рекомендуется активировать функцию Adaptive Battery. Она находится в разделе "Настройки" → "Батарея". Смартфон анализирует привычки пользователя и ограничивает энергопотребление редко используемых приложений.

Дополнительно специалисты советуют:

включить адаптивную яркость;

включить динамичную частоту обновления;

уменьшить время отключения экрана до 30–60 секунд;

использовать темную тему.

На смартфонах с AMOLED-экранами темный режим помогает заметно снизить расход энергии.

Еще одна важная настройка – управление оповещениями. Пользователям рекомендуют отключить оповещения от игр, интернет-магазинов и других второстепенных приложений, чтобы уменьшить количество отвлекающих сообщений.

В разделе "Настройки" → "Уведомления" можно настроить разные звуки для мессенджеров, почты, звонков и так далее. Это позволит понимать важность уведомления, даже не глядя на экран.

Чтобы не потерять фотографии и данные, рекомендуется сразу включить автоматическое резервное копирование через Google Photos. Сервис позволяет автоматически загружать снимки в облако и освобождать память смартфона, удаляя локальные копии уже сохраненных файлов.

В целом, правильная настройка нового смартфона занимает всего несколько минут, но позволяет значительно улучшить безопасность, производительность и автономность устройства уже с первых дней использования.

