Буданов объяснил, как Украина олицетворяет настоящую Европу

Глава Офиса президента Кирилл Буданов убежден, что Украина на нынешнем этапе защиты безопасности и ценностей всего континента является олицетворением настоящей Европы.

Об этом руководитель ОП сообщил в социальной сети Facebook.

"Украина сегодня олицетворяет настоящую Европу – и территориально, и, главное, идеологически. Мы защищаем безопасность и ценности всего континента – свободу, уважение и право на собственную идентичность. Наша сила – в единстве с теми, кто разделяет наши принципы", – подчеркнул Буданов.

В то же время он выражает убеждение, что Украина является и будет частью свободной европейской семьи.

Вступление Украины в ЕС

Как известно, сегодня, 9 мая, отмечается День Европы.

Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Глава государства уверен, что Украина станет полноправной частью Евросоюза. Сейчас ведется подготовка к открытию переговорных кластеров о будущем вступлении Украины и принятию дальнейших решений.

