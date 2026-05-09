Как 'прокачивать' привлекательность снова и снова: психолог назвал 3 простые привычки

Часто долговременное притяжение формируется благодаря небольшим повторяющимся действиям.

Психолог Марк Треверс назвал ежедневные привычки, которые помогают сохранить привлекательность в отношениях на долгие годы.

"Один из самых устойчивых мифов о привлекательности заключается в том, что она якобы неизменна. Популярная культура часто внушает мысль, что притяжение либо есть, либо его нет. Многие считают, что всё определяется в основном внешностью и формируется ещё в самом начале отношений. Хотя такая идея подходит для драматичных сюжетов, она плохо отражает то, как отношения работают на самом деле", - отметил он в своей статье для Forbes.

По словам психолога, в реальности привлекательность - это нечто динамичное. Она может меняться, усиливаться, ослабевать и возрождаться в зависимости от того, как два человека взаимодействуют друг с другом с течением времени. И хотя внешность действительно играет роль, это лишь часть гораздо более сложной системы. Намного чаще долговременное притяжение формируется благодаря небольшим повторяющимся привычкам - тонким способам общения, мышления и поведения, которые постепенно накапливаются день за днём, добавил специалист.

И вот какие три наиболее мощные привычки усиливают привлекательность, по словам психолога:

Признательность. Ученые установили, что любовь в своей основе представляет собой "поиск значимости". Людей особенно притягивают партнёры, рядом с которыми они чувствуют себя замеченными, ценными и важными. В рамках этой концепции привлекательность растет тогда, когда партнер чувствует, что его ценят.

Новизна. Исследователи выявили закономерность, что притяжение обычно снижается из-за однообразия и усиливается благодаря новизне. Это касается и мужчин, и женщин, хотя у мужчин эффект может быть выражен сильнее. Причина проста: человеческий мозг реагирует на всё новое. Необычные впечатления активируют внимание, любопытство - состояния, тесно связанные с романтическим интересом.

Юмор. Ученые доказали, что людей с хорошим чувством юмора считают более привлекательными и желанными для длительных отношений. Всё потому, что юмор способен одновременно указывать на множество привлекательных качеств: доброжелательность, интеллект и социальную лёгкость.

Психолог посоветовал обращать внимание именно на такие мелкие ежедневные привычки, ведь именно они со временем сильнее всего влияют на взаимное притяжение.

