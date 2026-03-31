Зачем Трамп отправил на Ближний Восток спецназ, морпехов и десант: Би-би-си раскрыло сценарии

В Персидский залив США стягивают силы быстрого реагирования. К 31-й экспедиционной группе морской пехоты, которая уже находится там, присоединяться 11-я группа и части 82-й воздушно-десантной дивизии.

Как пишет Би-би-си, в отличие от войск, которые уже размещены в регионе, эти части предназначены для использования в операциях на земле. Отмечается, что суммарно в район Персидского залива прибудут как минимум 8 тыс. военных - по 2 500 морских пехотинцев в каждой экспедиционной группе и от 3 000 до 4 000 воздушных десантников.

По словам экспертов, эти силы могут быть использованы в трех вероятных сценариях – разблокировке Ормузского пролива, захвате острова Харк, либо вывозе из страны обогащенного урана, который может быть использован в разработке ядерного оружия.

Издание отметило, что факт переброски сил постоянной готовности указывает на необходимость расширения военных действий США, что может говорить о том, что конфликт выходит за рамки первоначальных планов.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп требует от Ирана открыть пролив до 6 апреля, угрожая усилением бомбардировок, в том числе и по энергетическим объектам. Однако если Иран не уступит, то, кроме бомбардировок, США могут использовать переброшенные войска для открытия пролива.

Как разблокировать пролив

Издание отметило, чт блокада пролива опирается на цепочку островов, расположенных как в самом проливе, так и около его западного входа. На всех этих островах размещены системы мониторинга, позиции ракет, включая подземные ракетные бункеры, укрытия для обычных и безэкипажных катеров.

Поэтому для того, чтобы разблокировать пролив силой, придется, как минимум, захватить каждый из этих островов.

Но если Иран рассматривал блокаду пролива как оборонительную стратегию, то с очень высокой долей вероятности он готовил эти острова к обороне, написало издание.

Главный нефтяной терминал

Второй сценарий - захват острова Харк, через который проходит 90% иранской нефти на экспорт - основного источника доходов правящего режима.

Лишение Тегерана доступа к этому терминалу снизит доходы от продажи нефти и сократит возможности финансирования военных программ, прежде всего – ракетной и ядерной.

Но такая эскалация вызвала бы ответные удары Ирана по важным объектам в странах Персидского залива.

"Кроме того, если инфраструктура Харка будет разрушена, это может помешать развитию страны с дружественным США правительством, если оно придет к власти", - отметило издание.

Поэтому захват Харка силами американских военных выглядит логичным - это лишит Тегеран доступа к экспорту нефти и не помешает возобновить его в подходящее для США время.

Острова

Захват островов около побережья имеет смысл, если планируется последующая высадка на материк. Иначе войска на островах могут стать идеальными мишенями для обстрелов.

Поэтому высадка на острова должна предполагать дальнейшие действия на материке, но для этого у американцев явно не хватает сил.

Захват урана

Возможно, этих сил хватило бы для операции по вывозу из Ирана запасов обогащенного урана. Однако, в настоящее время, как отметило издание, сказать трудно, где именно и в каком состоянии находится иранский уран.

Но ранее израильский военный эксперт Давид Гендельман сообщал, что это довольно сложная и масштабная операция: "Если иранцы охраняют [места хранения урана] как положено, и контроль над местностью у них хороший, то нужны удары с полной ликвидацией ПВО и охраны, полевой аэродром, мощное постоянное воздушное прикрытие, своя ПВО, инженерная техника, если там реально много раскапывать надо, и сам спецназ, который в шахту полезет".

Ситуация с Ираном

28 февраля США нанесли удары по Ирану, в результате которых была ликвидирована правящая верхушка страны.

С тех пор Иран наносит ответные удары по странам Персидского залива и поддаваться США не намерен.

При этом сегодня стао известно, что у Трампа уже рассматривают возможность окончания войны против Ирана и без открытия Ормузкого пролива, мол там считают, что это не главная цель, а лучше сосредоточиться на разгроме флота и ракетного потенциала Ирана.

