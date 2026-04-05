В России скончался создатель ракеты 'Циркон': что известно

Ранее он хвастался тем, что увеличил производство ракет для ударов по Украине.

В России скончался генеральный конструктор и директор военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов, ответственный за создание ракеты "Циркон" и других вооружений агрессора. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Причина смерти не уточняется. Леонову было 74 года.

Как пишет The Moscow Times, "НПО машиностроения" расположено в городе Реутов (де-факто - окраина Москвы) и входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие является одним из ключевых в ракетно-космической отрасли России.

Отмечается, что под руководством Леонова и при его непосредственном участии была разработана гиперзвуковая ракета "Циркон", которой Россия неоднократно била по УКраине. Кроме того, Леонов принимал участие в создании боевой части для межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард", а также в разработке ракетных комплексов "Гранит", "Вулкан" и "Бастион", которые запускают сверхзвуковые ракеты "Оникс".

"В конце января Леонов отчитался о резком увеличении производства "Цирконов" по итогам 2025 года", - отмечает The Moscow Times.

