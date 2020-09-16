Последние события показывают, что "надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян", считает Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у президента России Владимира Путина "некоторые типы вооружений".

Как сообщает сайт президента Беларуси, Лукашенко провел сегодня встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь является надежным партнером "в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока".

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока. Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе, и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает", - добавил Лукашенко.

Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи

14 сентября в Сочи состоялась встреча действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время встречи Путин пообещал предоставить Беларуси кредит на сумму 1,5 млрд долларов.

После встречи в Кремле заявили, что признают Лукашенко единственным легитимным президентом Беларуси.

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Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Виталий Саенко